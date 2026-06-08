'Prima 26' llenará Santiago de música, animación y actividades para impulsar el comercio local del 11 al 13 de julio

La campaña 'Prima 26' se celebrará en Santiago entre el 11 y el 13 de julio con actividades culturales y acciones promocionales para fomentar las compras en el comercio local Concello de Santiago

La fiesta del comercio local de Santiago, 'Prima 26', se celebrará entre el 11 y 13 de julio con una programación llena de música, pasacalles, animación infantil y contará con una ruleta de regalos.

La concejala de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, ha presentado este lunes el cartel de esta edición, que tiene como objetivo animar las ventas del pequeño comercio, mejorar la experiencia de compra y llegar a nuevos perfiles de clientela.

Así, el foco de esta edición se centra en el público familiar y en los jóvenes, que son uno de los colectivos que está "más alejado" del comercio de proximidad y que opta por otras dinámicas de consumo, como por ejemplo la compra online.

María Rozas también ha hecho un llamamiento al tejido comercial para que se sumen a esta fiesta, saquen los productos a la calle y adornen los establecimientos, "porque eso es lo que hace de verdad que sean unos días especiales".

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Este año tampoco faltará la ruleta de regalos 'Eu merco aquí', que estará instalada el viernes por la tarde en Praza Roxa, en horario de 17.00 a 19.30 horas y el sábado por la mañana en la Praza do Toural, de 11.30 a 14.00 horas.

Podrán participar las personas mayores de 16 años que presenten un ticket del pequeño comercio de Santiago por un importe igual o superior a 5 euros, por compras realizadas entre el 8 y el 13 de junio.

De esta forma, con cada ticket tendrán derecho a una tirada en la ruleta, pero no podrán presentar más de dos tickets del mismo establecimiento y cada persona tendrá un límite de tres premios, que son regalos comprados en el comercio local y no podrán ser cambiados por dinero en efectivo.

Programación del 'Prima 26'

La programación de esta celebración empezará el 11 de junio por la tarde con dos pasacalles a las 18.00 horas, que saldrán desde dos puntos diferentes de Santiago.

Así, desde Plaza de Vigo saldrá el pasacalles teatral de 'Rufina e Benito' y desde Concheiros el 'Gran Cuarteto de la Familia Bocaprier', y ambos se encontrarán en la Praza do Toural.

El viernes, la Praza Roxa será "uno de los epicentros" de esta edición de la fiesta del comercio local. A partir de las 18.00 horas, 'Caramuxo Teatro' y, a partir de las 19.00 horas, actuará 'A Banda dos Insectos', un proyecto musical de rock en gallego que está dirigido a niños a partir de los 3 años.

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También a las 19.00 horas, en la Praza 8 de marzo, actuará 'Unha señora orquestra', una propuesta de la actriz Ailén Kendelman que combina música e humor.

En la última jornada, el sábado 13 de junio, habrá actividad por la mañana y por la tarde. A partir de las 12.00 horas, en la Praza Roxa habrá una sesión de baile con una demostración de break dance y un taller de iniciación para los que quieran aprender unos pasos básicos.

A las 13.00 horas en Praza de Feixóo tendrá lugar el concierto de 'Muré', una banda de música compostelana que combina pop electrónico, funk y música disco.

Por la tarde habrá dos actividades: teatro de calle en la Praza do Toural a partir de las 18.00 horas, con la compañía 'Ghazafellos' y su espectáculo 'A illa sen tesouro'; y la música de 'Lideira', a partir de las 20.00 horas, en la Praza de Feixóo.