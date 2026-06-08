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Santiago de Compostela

El PP pide explicaciones por la gestión del refugio de Bando

Adrián Villa alerta de la saturación de las instalaciones, la falta de personal y la ausencia de información sobre la dirección del centro

Redacción
08/06/2026 16:52
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Adrián Villa
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El concejal del Partido Popular de Santiago, Adrián Villa, denunció la “total y absoluta pasividad” del gobierno municipal ante la situación que atraviesa el refugio de animales de Bando y anunció que su grupo solicitará formalmente la convocatoria urgente del patronato para abordar los problemas que afectan al centro.

Villa aseguró que las dificultades se arrastran desde 2023 y criticó que se sigan acumulando denuncias relacionadas con la saturación de las instalaciones, la falta de personal, las deficiencias en materia de seguridad y las carencias de recursos. A su juicio, la situación resulta “insostenible” y requiere una actuación inmediata por parte del ejecutivo local.

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El edil popular explicó que la reunión serviría para aclarar los motivos de la suspensión del proceso de selección de la dirección del refugio, conocer el estado actual del centro en cuanto a número de animales y trabajadores, cubrir la vacante existente en el órgano de gobierno con la incorporación de la asociación de voluntariado y obtener información sobre los plazos de ejecución de las inversiones comprometidas.

Además, criticó la falta de información sobre el proceso para cubrir la dirección del refugio, paralizado desde abril, y lamentó que los miembros del Patronato no hayan recibido explicaciones oficiales sobre los motivos de esta decisión ni sobre cuándo se retomará el procedimiento.

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Villa también se refirió a la situación de varios perros que requieren programas específicos de rehabilitación y advirtió de que las actuales condiciones del refugio dificultan el desarrollo adecuado de estos procesos.

Por todo ello, el PP de Santiago exige una respuesta inmediata del Gobierno municipal y reclama medidas para garantizar tanto el bienestar animal como unas condiciones adecuadas de trabajo para el personal del centro.

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