Patricia Iglesias evita aclarar si optará a la Alcaldía de Santiago y apela al proceso de primarias del PSOE

Patricia Iglesias reiteró que no confirmará por ahora si concurrirá al proceso de primarias del PSOE para elegir la candidatura a la Alcaldía de Santiago Archivo

La diputada socialista Patricia Iglesias ha vuelto a descartar este lunes confirmar si optará a ser candidata socialista a la Alcaldía de Santiago en las próximas municipales, alegando que todavía se trata de una fase muy inicial del proceso.

"No soy de las que me anticipo, soy pragmática", ha dicho ante los medios de comunicación al ser preguntada nuevamente por esta cuestión.

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Iglesias ha recordado que los socialistas tienen "un sistema de primarias". "Decidimos todo hablando y debatiendo", ha narrado, instando a "respetar este sistema".

El 27 de junio está programada la reunión del Comité Federal y "a partir de ahí podremos hablar", ha dicho Patricia Iglesias, quien ha afirmado que esta es una cuestión que no tiene "en mente en este momento".

Para finalizar, Patricia Iglesias ha ironizado sobre las múltiples preguntas que recibe en relación a esta cuestión y ha contado que durante una visita escolar al Parlamento, una de las alumnas le planteó esta misma pregunta.