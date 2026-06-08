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Santiago de Compostela

León XIV pide a los obispos españoles “escucha, verdad, justicia y reparación” ante los abusos y hace referencia al Camino

El papa califica los abusos como una “plaga” y reclama un compromiso firme con las víctimas, evocando el peregrinaje a Santiago como metáfora de encuentro y diálogo

Agencias
08/06/2026 18:00
El papa León XIV se reunió este lunes con obispos españoles en la sede de la plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), donde abordó la respuesta de la Iglesia ante los abusos y la atención a las víctimas
El papa León XIV se reunió este lunes con obispos españoles en la sede de la plenaria de la Conferencia Episcopal Española, donde abordó la respuesta de la Iglesia ante los abusos
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El papa León XIV ha llamado a los obispos españoles que a responder con la "escucha", "verdad", "justicia" y "reparación" a quienes "han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero", lo que considera una "plaga".

Así lo ha expresado este lunes el Pontífice en su discurso a los obispos españoles en la sala de la plenaria de la sede, donde ha sido recibido a pie de coche por el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; el vicepresidente, José Cobo; y el secretario general, César García Magán. El Pontífice se reunirá este lunes con algunas víctimas de abusos en un encuentro privado.

"Como veis, nuestro viaje está hecho de encuentros, en ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad, y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero", ha dicho el papa.

Según el Pontífice, "ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado". "Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación", ha subrayado.

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Por otro lado, León XIV ha indicado que "ahora la consigna debe ser" que el patrimonio de la Iglesia "sea siempre instrumento y oportunidad de diálogo" con aquellos que encuentran en el camino. "Como sucede a los peregrinos del Camino de Santiago, en nuestro viaje podemos encontrarnos con esas inmensas planicies castellanas, vacías a nuestros ojos", ha señalado.

"Los pocos encuentros de estos peregrinos con algunas personas mayores o con trabajadores extranjeros, pueden ser una metáfora de muchas situaciones sociales que por desgracia se perciben en algunas de vuestras realidades eclesiales. No es la primera vez que España enfrenta una situación análoga: en el pasado, por ejemplo, cuando la Iglesia tuvo que reconstruir su presencia en las franjas de tierra quemada, surgieron modelos de evangelización que después se exportaron a América y que pueden ayudarnos aquí en nuestra misión", ha señalado.

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