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Santiago de Compostela

La doctora Sonia Eiras recibe el VII Premio Ramiro Carregal de Investigación en Cardiología

La investigadora fue premiada por un proyecto sobre la grasa epicárdica inflamada

Redacción
08/06/2026 21:27
Ramiro Carregal entrega el premio a la doctora Sonia Eiras
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La Dra. Sonia Eiras Penas recibió este lunes el VII Premio Internacional Ramiro Carregal de Investigación en Cardiología 'Enfermedades valvulares cardíacas' por un proyecto centrado en el estudio de la grasa epicárdica inflamada y su papel en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.

La entrega del galardón tuvo lugar en el Hotel Monumento San Francisco de Santiago de Compostela y contó con la presencia del empresario y mecenas Ramiro Carregal, impulsor del premio, además de representantes institucionales y sanitarios.

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La investigadora, líder del grupo de Cardiología Traslacional del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (Idis), explicó que el trabajo premiado busca profundizar en los factores que favorecen la acumulación de grasa epicárdica inflamada, desarrollar métodos diagnósticos sencillos para identificarla de forma precoz y diseñar nuevas estrategias de prevención y tratamiento.

Eiras destacó que el proyecto es fruto del trabajo de “un equipo entusiasta y multidisciplinar que integra investigadores básicos, traslacionales y clínicos”, lo que permite acelerar el desarrollo de nuevas herramientas para mejorar la prevención y el tratamiento personalizado de las enfermedades cardiovasculares.

La investigadora recordó que el sobrepeso y la obesidad están presentes en el 70 % de los pacientes con patologías cardiovasculares y que la acumulación de grasa alrededor del corazón puede influir directamente en su estructura y funcionamiento cuando se produce inflamación en este tejido.

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Asimismo, anunció la creación de un equipo multidisciplinar integrado por profesionales de investigación básica, traslacional y clínica de atención primaria, endocrinología, cardiología, cirugía cardíaca, histología, anatomía patológica e inteligencia artificial, pertenecientes a entidades como el Idis, el Sergas, el Cibercv y la Universidade de Santiago de Compostela.

El objetivo de esta colaboración será acelerar la investigación sobre la grasa epicárdica inflamada y trasladar sus resultados a soluciones innovadoras y accesibles que permitan mejorar la prevención y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares.

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