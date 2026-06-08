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Santiago de Compostela

El PSdeG exige soluciones a los problemas de accesibilidad del centro sociolcultural de A Trisca

Gumersindo Guinarte reclama la reparación inmediata del ascensor y critica que continúe averiado pese a los anuncios realizados por el Gobierno local

Redacción
08/06/2026 15:15
El concejal socialista, Gumersindo Guinarte
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El portavoz del grupo  municipal socialista de Santiago, Gumersindo Guinarte, denunció la falta de soluciones del Gobierno de Goretti Sanmartín ante los problemas de accesibilidad que continúa sufriendo el Centro Sociocultural de A Trisca y reclamó la reparación inmediata de un ascensor que lleva años fuera de servicio.

Guinarte advirtió de que se trata de un equipamiento municipal de referencia para el barrio y para la ciudad, pero que sigue presentando importantes dificultades de acceso para las personas con movilidad reducida y para las familias con niños pequeños que utilizan habitualmente sus instalaciones.

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El portavoz socialista recordó que la situación ha sido trasladada en numerosas ocasiones por los vecinos de A Trisca, que continúan reclamando una solución que garantice el acceso en igualdad de condiciones a todas las actividades que se desarrollan en las plantas superiores del centro.

Además, señaló que el pasado mes de enero el concejal responsable de los centros socioculturales anunció que se estaba trabajando en una nueva propuesta para reparar el ascensor. Sin embargo, cinco meses después, el elevador sigue sin funcionar.

El PSdeG considera prioritario acometer cuanto antes la reparación del ascensor y garantizar la accesibilidad universal en esta instalación municipal.

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