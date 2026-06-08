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Santiago de Compostela

El Hospital La Esperanza presenta una exposición para visibilizar la Enfermedad de Injerto Contra Receptor

La iniciativa recoge historias y fotografías de afectados para mostrar las secuelas físicas y emocionales de esta complicación asociada al trasplante de médula ósea

Redacción
08/06/2026 13:23
La exposición reúne una colección de retratos en blanco y negro realizados por el fotógrafo Xosé Durán
La exposición reúne una colección de retratos en blanco y negro realizados por el fotógrafo Xosé Durán
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El Hospital HM La Esperanza acogerá durante todo el mes de junio la exposición itinerante 'La piel como testigo, entre la vida y su herida', una iniciativa impulsada por la Asociación Gallega de Personas Trasplantadas de Médula Ósea y Enfermedades Oncohematológicas (Asotrame), con la colaboración de la farmacéutica Sanofi.

La muestra tiene como objetivo dar visibilidad a la Enfermedad de Injerto Contra Receptor (EICR), una de las principales complicaciones que pueden sufrir los pacientes tras un trasplante de médula ósea procedente de un donante. Esta patología se produce cuando las células del donante reaccionan contra los tejidos del receptor, pudiendo afectar a distintos órganos y provocar secuelas duraderas.

La exposición reúne una colección de retratos en blanco y negro realizados por el fotógrafo Xosé Durán, superviviente de leucemia y paciente de EICR, acompañados de testimonios de pacientes y familiares que relatan cómo conviven con la enfermedad y sus consecuencias en la vida cotidiana. Entre las personas participantes figuran pacientes y cuidadores del área sanitaria de Santiago.

La directora médica de HM Hospitales en Santiago, Gema Castiñeiras, destacó que la iniciativa permite acercar a la sociedad una realidad compleja desde una perspectiva humana y cercana, al tiempo que ayuda a comprender el impacto físico y emocional que la enfermedad tiene sobre pacientes y familias.

La EICR puede manifestarse de forma aguda o crónica y afectar a distintos órganos y tejidos. Aunque las lesiones cutáneas son la expresión más frecuente, también puede comprometer el aparato digestivo, el hígado, los pulmones o los ojos, condicionando significativamente la calidad de vida de quienes la padecen.

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