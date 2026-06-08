El compostelano Antón Leis, nuevo Alto Comisionado Adjunto para Operaciones de Acnur

Antón Leis, director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), sucederá a Raouf Mazou en el cargo

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha anunciado este lunes el nombramiento del compostelano Antón Leis García como Alto Comisionado Adjunto para Operaciones de Acnur, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados.

Leis García (Santiago de Compostela, 1981), actualmente director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), sucederá a Raouf Mazou, de la República del Congo, a quien Guterres ha agradecido sus servicios, indica un comunicado difundido por su portavoz.

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Tras conocerse el nombramiento, fuentes del Ministerio de Exteriores han destacado que la candidatura de Leis ha contado con el respaldo del gobierno y que representa un reconocimiento a España y una política exterior y de cooperación basada en el multilateralismo, acción humanitaria y la situación de los casi 120 millones de personas desplazadas en el mundo.

Explica el departamento que dirige José Manuel Albares que Leis dejará la Aecid en las próximas semanas tras casi cinco años de mandato en los que ha contribuido "decisivamente" a la reforma de la cooperación española y de la propia Aecid.

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Destaca, entre los logros, una nueva ley y un refuerzo notable de su presupuesto, capacidades y orientación estratégica como pilar de la política exterior española.

Recuerdan las mismas fuentes que Acnur es una de las principales agencias humanitaria del sistema de Naciones Unidas con la que España "tiene unos lazos muy especiales" y es el primer país en contribuciones.