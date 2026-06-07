El Ateneo de Santiago reivindicará la figura de Valentín Lamas Carvajal en una conferencia

Afonso Vázquez-Monxardín ha centrado parte de su trabajo en la figura de Lamas Carvajal

El Ateneo de Santiago celebrará el próximo lunes 8 de junio una conferencia dedicada a la figura de Valentín Lamas Carvajal, una de las personalidades más relevantes del Rexurdimento gallego. La actividad tendrá lugar a las 19.30 horas en la sede de la entidad, situada en la rúa do Vilar, 19.

Bajo el título 'Reivindicando a Valentín Lamas Carvajal, no 150 aniversario d'O Tío Marcos da Portela', la charla será impartida por Afonso Vázquez-Monxardín, catedrático de Lengua y Literatura Gallegas y académico correspondiente de la Real Academia Galega.

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La conferencia se enmarca en los actos conmemorativos por el 120 aniversario del fallecimiento de Lamas Carvajal y coincidirá también con la celebración de los 150 años de la publicación del primer número de 'O Tío Marcos da Portela', considerado el primer gran periódico monolingüe en gallego y una de las iniciativas editoriales más influyentes de finales del siglo XIX.

Durante la sesión se abordará la trayectoria literaria, periodística y cultural del autor ourensano, así como su papel en la recuperación y normalización de la lengua gallega. Asimismo, se reflexionará sobre la vigencia de su legado y la influencia que continúa ejerciendo en la cultura gallega contemporánea.

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El encargado de la ponencia, Afonso Vázquez-Monxardín (Ourense, 1960), ha desarrollado una amplia trayectoria en los ámbitos de la investigación histórica, la literatura y la divulgación cultural.

En los últimos años ha centrado parte de su trabajo en la figura de Lamas Carvajal, promoviendo iniciativas de recuperación y difusión de su obra y participando en diversas actividades conmemorativas vinculadas al escritor y periodista gallego.