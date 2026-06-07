El Archivo de la Catedral abre sus puertas por el Día Internacional de los Archivos

La visita incluirá también un recorrido por la exposición “El Códice Calixtino: ediciones y traducciones”,

El Archivo-Biblioteca de la Catedral de Santiago celebrará el Día Internacional de los Archivos con una nueva edición de sus jornadas de puertas abiertas, una iniciativa que permitirá acercar a la ciudadanía el trabajo de conservación, investigación y difusión que desarrolla esta institución.

Las actividades se desarrollarán entre los días 8 y 12 de junio, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de los Archivos, que recuerda la creación del Consejo Internacional de Archivos el 9 de junio de 1948.

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Durante estas jornadas, los visitantes podrán participar en visitas guiadas gratuitas para conocer tanto las áreas públicas del Archivo como espacios habitualmente restringidos, entre ellos las salas de catalogación, los depósitos documentales, la Sala Capitular y la Biblioteca Histórica Capitular.

Uno de los principales atractivos será la posibilidad de contemplar tres de las piezas más representativas que custodia el Archivo Catedralicio: el Códice Calixtino, referencia fundamental para el estudio del culto al Apóstol y del Camino de Santiago; el Tumbo A, cartulario medieval ilustrado con retratos de monarcas de Asturias, Galicia, León y Castilla; y el Breviario de Miranda, manuscrito litúrgico del siglo XV destacado por sus miniaturas.

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La visita incluirá también un recorrido por la exposición 'El Códice Calixtino: ediciones y traducciones', organizada con motivo de la presentación de una nueva edición facsímil del manuscrito. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 6 de julio.

Las visitas tendrán una duración aproximada de una hora y se realizarán en grupos de un máximo de 15 personas. Será necesario realizar reserva previa, que se adjudicará por orden de recepción hasta completar aforo.