Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

A USC celebra a Semana Internacional dos Arquivos cunha xornada científica sobre os vínculos históricos entre Galicia e Portugal

O Arquivo Histórico Universitario organiza do 8 ao 14 de xuño unha programación con exposición e encontro académico centrado na mobilidade e os intercambios transfronteirizos

Redacción
06/06/2026 10:00
O Arquivo Histórico Universitario da USC acolle unha exposición con fondos documentais do Hospital Real, a Capitanía Xeral de Galicia e outros arquivos históricos entre o 8 e o 12 de xuño
O Arquivo Histórico Universitario da USC acolle unha exposición con fondos documentais do Hospital Real, a Capitanía Xeral de Galicia e outros arquivos históricos entre o 8 e o 12 de xuño
Santi Alvite
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O Arquivo Histórico Universitario da USC celebra do 8 ao 14 de xuño a Semana Internacional dos Arquivos cunha exposición temporal  e unha xornada científica o martes 9 en colaboración co Grupo de Investigación do Departamento de Historia Moderna da Facultade de Xeografía e Historia da USC que leva por título ‘Galicia e Portugal: vínculos históricos e fontes documentais para o seu estudo’.

A xornada pretende dar a coñecer o traballo que están a levar a cabo varios estudosos da USC para o proxecto de investigación internacional ‘Entre España y Portugal (1640-finais do Antigo Réxime). Mobilidade transfronteiriza, circuítos económicos e culturais’. O proxecto estrutúrase en varias liñas de estudo como son a emigración laboral (1640-1807), a mobilidade feminina, a emigración ilegal, os intercambios económicos (a través do estudo do comercio marítimo e terrestre) e finalmente, o fomento de redes de cooperación internacionais, a difusión do patrimonio material e inmaterial a un lado e ao outro da raia fronteiriza e a recuperación da memoria histórica da emigración a Portugal.

Así mesmo, o Arquivo Histórico da USC está a formar parte deste proxecto en atención aos relevantes fondos documentais que custodia de interese para os estudos específicos que se desenvolven no marco deste plan de investigación e que serán obxecto de divulgación pública na xornada, tanto por parte dos relatores como de maneira particular a través da mostra que estará accesible ao público no andar baixo do Arquivo desde o 8 ata o 12 de xuño en horario de 9.30 a 14.00 horas e que contará con documentos pertencentes ao fondo do Hospital Real de Santiago, da Capitanía Xeral de Galicia, ao fondo de protocolos notariais de varios distritos, da colección de mapas, planos e cartas náuticas, dos arquivos de empresa, do concello de Santiago, do fondo de Clero así como do propio fondo universitario.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Laguna auditorio de Galicia

El PP de Santiago exige explicaciones por la pérdida de fondos europeos para la laguna del Auditorio
Redacción
Marta Ferro, directora general de Closet y nueva presidenta del CCG (

El Clúster da Comunicación de Galicia renueva su dirección con Marta Ferro al frente
Redacción
O Arquivo Histórico Universitario da USC acolle unha exposición con fondos documentais do Hospital Real, a Capitanía Xeral de Galicia e outros arquivos históricos entre o 8 e o 12 de xuño

A USC celebra a Semana Internacional dos Arquivos cunha xornada científica sobre os vínculos históricos entre Galicia e Portugal
Redacción
Os premios do ano pasado

La Cámara de Comercio de Santiago, finalista en los Premios Cámaras de España 2026
Redacción