Más de un millar de personas se movilizan en Santiago contra la crisis de la vivienda

La crisis de la vivienda vuelve a movilizar a más de un millar de personas en Santiago- EUROPA PRESS

Más de un millar de personas se han movilizado este sábado en Santiago de Compostela por el derecho a la vivienda y la crisis habitacional, a la que han pedido poner fin con consignas como "Barrios para vivir, non para especular" y "A nosa casa non é un negocio".

La protesta ha sido convocada por el colectivo compostelano Xuntanza Pola Vivenda, bajo el lema 'Nin alugueres polas nubes, nin salarios polo chan' y en coordinación con organizaciones de otras ciudades. En A Coruña, otra manifestación recorrió sus calles a la misma hora y, en Ourense, lo hará a partir de las 20.00 horas. Por su parte, Vigo ya se movilizó en la pasada tarde.

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"No solamente los alquileres están subiendo estratosféricamente, sino que la calidad de vida está reduciéndose enormemente, especialmente para algunos sectores de la población, como las personas migrantes o los jóvenes", ha expuesto un portavoz de la plataforma convocante, Daniel González, en declaraciones a los medios previas al inicio.

La protesta partió de la Alameda compostelana y tomó un camino alternativo al habitual en las movilizaciones en Santiago, que suelen concluir en el casco histórico. Al entender que este espacio ya está "colonizado", la organización optó por pasar frente a la Estación Intermodal y terminar en la Avenida Romero Donallo, frente a "dos monumentos de la especulación".

Estos son la inmobilaria Julio Gerpe y el solar de esta calle en el que se está levantando un bloque de pisos con precios millonarios, delante del que una de las organizadoras leyó el manifiesto que dio cierre a la marcha. Desde allí, ha denunciado las "promesas vacías y falsas ilusiones" del Gobierno central, la Xunta y las corporaciones municipales.

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También ha puesto de manifiesto las "barreras legales y sociales" que impiden "un acceso igualitario a un hogar digno". "Lejos de reconocerse estas barreras, somos atacadas y culpabilizadas como las causantes de la crisis en un intento de eximir de responsabilidad a los verdaderos culpables: especuladores, bancos e instituciones", ha expresado.

Además, el turismo ha sido una constante a lo largo de toda la protesta por la influencia que este tiene en la ciudad a través de la implantación de viviendas turísticas, entre otras circunstancias. "Queremos veciñas, non turistas" y "Tourists go home, sodes un mojón" fueron algunos de los gritos que evidenciaron esta cuestión.

Organización vecinal

La organización propone que las vecinas sean "las que se organizan" y acudan a los sindicatos de barrio y asambleas vecinales para, en última instancia, "desmercantilizar el mercado de la vivienda". "Creemos que solo se consigue a través de la constitución del poder popular", ha asegurado González.

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En este sentido, al finalizar la movilización, la organización se puso a disposición de los asistentes para informarles de la actividad del colectivo y ofreció la posibilidad a quien quisiera de apuntarse a su próxima asamblea abierta, que realizan de forma mensual.

Al mismo tiempo, una persona del colectivo fue repartiendo a los viandantes que pasaban al lado de la marcha un folleto que recoge de forma esquemática algunos de los derechos básicos de quien alquila una vivienda, como la duración mínima de cinco años de los contratos y la existencia de prórrogas anuales posteriores