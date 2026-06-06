El PP de Santiago exige explicaciones por la pérdida de fondos europeos para la laguna del Auditorio

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La concejala del Partido Popular de Santiago, Rosario Ferreiro, reclamó explicaciones al gobierno municipal de BNG y Compostela Aberta por la situación del proyecto de naturalización de la laguna del Auditorio y restauración fluvial del río Corgo, una actuación que contaba con financiación europea y que ha quedado paralizada tras perder esos fondos.

Ferreiro lamentó que “unha actuación chamada a mellorar o espazo natural da cidade e á recuperación ambiental da contorna sexa un novo exemplo da falta de planificación e capacidade de xestión do goberno de BNG e CA”.

Según explicó, la licitación de las obras quedó paralizada cuando todavía estaba pendiente un informe técnico, lo que provocó la pérdida de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destinados a esta actuación.

Para la edil popular, resulta incomprensible que el gobierno municipal haya dejado escapar una oportunidad de estas características debido a su incapacidad para tramitar en plazo un proyecto considerado estratégico para la ciudad.

Asimismo, subrayó que “é especialmente grave que, unha vez perdida a financiación europea, os nacionalistas non teñan trasladado con claridade á veciñanza, nin á oposición cal é o futuro desta actuación, nin se existe vontade real de executala con recursos propios ou con novas vías de financiamento”.

La concejala advirtió de que la paralización de este proyecto supone la pérdida de inversiones y oportunidades para Santiago, además de retrasar actuaciones vinculadas a la recuperación ambiental de la ciudad.

Finalmente, Ferreiro aseguró que “esta situación supón unha oportunidade desaproveitada para avanzar na recuperación ambiental da cidade e evidencia a falta de dilixencia do goberno nacionalista que acumula proxectos anunciados, pero é incapaz de transformalos en realidades para a veciñanza”