Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El PP de Santiago exige explicaciones por la pérdida de fondos europeos para la laguna del Auditorio

Rosario Ferreiro critica la paralización del proyecto de restauración del río Corgo y reclama al gobierno local que aclare su futuro y las vías de financiación previstas

Redacción
06/06/2026 13:04
Laguna auditorio de Galicia
Laguna auditorio de Galicia
Santiago Turismo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La concejala del Partido Popular de Santiago, Rosario Ferreiro, reclamó explicaciones al gobierno municipal de BNG y Compostela Aberta por la situación del proyecto de naturalización de la laguna del Auditorio y restauración fluvial del río Corgo, una actuación que contaba con financiación europea y que ha quedado paralizada tras perder esos fondos.

Ferreiro lamentó que “unha actuación chamada a mellorar o espazo natural da cidade e á recuperación ambiental da contorna sexa un novo exemplo da falta de planificación e capacidade de xestión do goberno de BNG e CA”. 

Según explicó, la licitación de las obras quedó paralizada cuando todavía estaba pendiente un informe técnico, lo que provocó la pérdida de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destinados a esta actuación.

Para la edil popular, resulta incomprensible que el gobierno municipal haya dejado escapar una oportunidad de estas características debido a su incapacidad para tramitar en plazo un proyecto considerado estratégico para la ciudad.

Asimismo, subrayó que “é especialmente grave que, unha vez perdida a financiación europea, os nacionalistas non teñan trasladado con claridade á veciñanza, nin á oposición cal é o futuro desta actuación, nin se existe vontade real de executala con recursos propios ou con novas vías de financiamento”.

La concejala advirtió de que la paralización de este proyecto supone la pérdida de inversiones y oportunidades para Santiago, además de retrasar actuaciones vinculadas a la recuperación ambiental de la ciudad.

Finalmente, Ferreiro aseguró que “esta situación supón unha oportunidade desaproveitada para avanzar na recuperación ambiental da cidade e evidencia a falta de dilixencia do goberno nacionalista que acumula proxectos anunciados, pero é incapaz de transformalos en realidades para a veciñanza”

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La crisis de la vivienda vuelve a movilizar a más de un millar de personas en Santiago- EUROPA PRESS

Más de un millar de personas se movilizan en Santiago contra la crisis de la vivienda
Agencias
IMG_9948

María Rozas destaca o compromiso social da Maker Faire Galicia na apertura da súa XII edición
Redacción
Todos los representantes municipales que asistieron al comienzo de las jornadas

Santiago abre las jornadas sobre expolio artístico con las estatuas del Mestre Mateo como eje central
Europa Press
Laguna auditorio de Galicia

El PP de Santiago exige explicaciones por la pérdida de fondos europeos para la laguna del Auditorio
Redacción