El Clúster da Comunicación de Galicia renueva su dirección con Marta Ferro al frente

Marta Ferro, directora general de Closet y nueva presidenta del CCG (

El Clúster da Comunicación de Galicia ha iniciado una nueva etapa tras la renovación de su junta directiva, que estará presidida por Marta Ferro, directora general de Closet. El nuevo equipo afronta el mandato 2026-2029 con el objetivo de fortalecer la entidad, ampliar su base social y consolidarla como un agente de referencia para el conjunto del sector de la comunicación en Galicia.

La nueva presidenta apuesta por un modelo más ejecutivo, transversal y orientado a la acción, centrado en impulsar proyectos compartidos, captar nuevos socios, generar alianzas estratégicas y dotar al Clúster de una estructura profesional que permita ampliar servicios y acceder a nuevas fuentes de financiación.

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La junta directiva estará integrada por Domingo Torrón, director general de Reclam, como vicepresidente; Daniel Bembibre, socio director de Costa, como secretario; y Fátima Carmena, CEO de Nasas, como tesorera. Además, se incorporan como vocales Judit Cabana, Daniel Rodríguez, David Pequeño y Chechu Pérez Seoane, representantes de ámbitos vinculados a la comunicación estratégica, la innovación, el marketing, la impresión, la formación y el entorno universitario.

La nueva dirección presentó su plan de trabajo durante la Asamblea General celebrada en Santiago de Compostela, donde fijó tres grandes prioridades para los próximos años: crecer, planificar y ejecutar. El objetivo es transformar las ideas en proyectos concretos relacionados con la formación, la innovación, la internacionalización, la visibilidad y la competitividad de las empresas del sector.

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Marta Ferro destacó que Galicia cuenta con un tejido empresarial de la comunicación con talento y capacidad de impacto, y subrayó la necesidad de disponer de una estructura común que permita proyectar todo ese potencial. Asimismo, reivindicó el papel estratégico de la comunicación como elemento clave para la reputación, la creatividad, la innovación y el desarrollo económico del territorio.

La composición de la nueva junta busca reflejar la diversidad de la cadena de valor de la comunicación en Galicia, integrando perfiles procedentes de la creatividad, el diseño, la estrategia digital, la impresión, la transferencia de conocimiento y los servicios profesionales. Con esta renovación, el Clúster abre una nueva etapa orientada a reforzar su presencia y capacidad de influencia dentro del ecosistema empresarial gallego.