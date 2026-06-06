Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El Clúster da Comunicación de Galicia renueva su dirección con Marta Ferro al frente

La entidad inicia el mandato con el objetivo de crecer, fortalecer su estructura e impulsar nuevos proyectos para el sector

Redacción
06/06/2026 12:44
Marta Ferro, directora general de Closet y nueva presidenta del CCG (
Marta Ferro, directora general de Closet y nueva presidenta del CCG (
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Clúster da Comunicación de Galicia ha iniciado una nueva etapa tras la renovación de su junta directiva, que estará presidida por Marta Ferro, directora general de Closet. El nuevo equipo afronta el mandato 2026-2029 con el objetivo de fortalecer la entidad, ampliar su base social y consolidarla como un agente de referencia para el conjunto del sector de la comunicación en Galicia.

La nueva presidenta apuesta por un modelo más ejecutivo, transversal y orientado a la acción, centrado en impulsar proyectos compartidos, captar nuevos socios, generar alianzas estratégicas y dotar al Clúster de una estructura profesional que permita ampliar servicios y acceder a nuevas fuentes de financiación.

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde en la inauguración del I Congreso de Contratación Pública con Valor Social

Abalde reivindica la contratación pública con valor social como motor de inclusión y empleo

Más información

La junta directiva estará integrada por Domingo Torrón, director general de Reclam, como vicepresidente; Daniel Bembibre, socio director de Costa, como secretario; y Fátima Carmena, CEO de Nasas, como tesorera. Además, se incorporan como vocales Judit Cabana, Daniel Rodríguez, David Pequeño y Chechu Pérez Seoane, representantes de ámbitos vinculados a la comunicación estratégica, la innovación, el marketing, la impresión, la formación y el entorno universitario.

La nueva dirección presentó su plan de trabajo durante la Asamblea General celebrada en Santiago de Compostela, donde fijó tres grandes prioridades para los próximos años: crecer, planificar y ejecutar. El objetivo es transformar las ideas en proyectos concretos relacionados con la formación, la innovación, la internacionalización, la visibilidad y la competitividad de las empresas del sector.

0 2_0

Máis de 500 escolares participan en Santiago na VIII Gala da Seguridade Viaria organizada pola Policía Local

Más información

Marta Ferro destacó que Galicia cuenta con un tejido empresarial de la comunicación con talento y capacidad de impacto, y subrayó la necesidad de disponer de una estructura común que permita proyectar todo ese potencial. Asimismo, reivindicó el papel estratégico de la comunicación como elemento clave para la reputación, la creatividad, la innovación y el desarrollo económico del territorio.

La composición de la nueva junta busca reflejar la diversidad de la cadena de valor de la comunicación en Galicia, integrando perfiles procedentes de la creatividad, el diseño, la estrategia digital, la impresión, la transferencia de conocimiento y los servicios profesionales. Con esta renovación, el Clúster abre una nueva etapa orientada a reforzar su presencia y capacidad de influencia dentro del ecosistema empresarial gallego.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Laguna auditorio de Galicia

El PP de Santiago exige explicaciones por la pérdida de fondos europeos para la laguna del Auditorio
Redacción
Marta Ferro, directora general de Closet y nueva presidenta del CCG (

El Clúster da Comunicación de Galicia renueva su dirección con Marta Ferro al frente
Redacción
O Arquivo Histórico Universitario da USC acolle unha exposición con fondos documentais do Hospital Real, a Capitanía Xeral de Galicia e outros arquivos históricos entre o 8 e o 12 de xuño

A USC celebra a Semana Internacional dos Arquivos cunha xornada científica sobre os vínculos históricos entre Galicia e Portugal
Redacción
Os premios do ano pasado

La Cámara de Comercio de Santiago, finalista en los Premios Cámaras de España 2026
Redacción