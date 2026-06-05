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Santiago de Compostela

Santiago y Teo concentran ocho de las once obras premiadas en los Premios Próximos

La segunda edición de los premios del COAG reconoce proyectos de rehabilitación, vivienda, patrimonio y equipamientos del área compostelana

Redacción
05/06/2026 18:07
Restauración del pabellón historicista y el muro perimetral de San Martin Pinario_Orozco Seara
Restauración del pabellón historicista y el muro perimetral de San Martin Pinario- Orozco Seara
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La Delegación de Santiago del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) entregará este sábado, 6 de junio, la segunda edición de los Premios Próximos, unos galardones que distinguen algunas de las mejores obras arquitectónicas realizadas en las comarcas de Compostela y Barbanza. La ceremonia tendrá lugar a las 20.00 horas en el Teatro Principal de Santiago. 

En esta edición, el protagonismo recae especialmente en Santiago de Compostela y su área de influencia, con varios de los proyectos premiados localizados en la capital gallega y en el municipio de Teo. De las once obras reconocidas, seis se encuentran en Santiago: la rehabilitación de un inmueble para uso hotelero en Campo Cruceiro do Gaio, la vivienda Casa 2M e Medio en la Algalia de Arriba, la restauración de las cubiertas de la Catedral, la recuperación del pabellón historicista y del muro perimetral de San Martiño Pinario, un edificio de 34 viviendas en la Travesía da Poza y las nuevas oficinas centrales de Finsa en Formarís. 

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A ellas se suma la Escola Infantil de Cacheiras, en Teo, distinguida por su adaptación a las exigencias medioambientales actuales y la mejora de su entorno patrimonial.

Los Premios Próximos reconocen proyectos impulsados en los 32 municipios que integran la demarcación del COAG Santiago y buscan poner en valor la calidad arquitectónica, la rehabilitación del patrimonio y la capacidad de la arquitectura para responder a las necesidades contemporáneas.

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Además de las actuaciones de Santiago y Teo, también fueron premiados el centro de hidroterapia de Outes, el apeadero de Ribeira, la rehabilitación del Pazo do Martelo de Rianxo y el Polo Gaiás de la Amtega, situado en la Cidade da Cultura.

El jurado, integrado por los arquitectos Sergio Sebastián Franco, Cristina García Fontán y Ricardo Sánchez Lampreave, destacó el alto nivel de las candidaturas presentadas y la capacidad de las obras seleccionadas para combinar innovación, sostenibilidad y respeto por el patrimonio y el territorio.

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