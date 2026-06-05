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Santiago de Compostela

Santiago reunirá al sector de la automoción en una jornada sobre digitalización e inteligencia artificial

El 26 de junio reunirá en la Cidade da Cultura a profesionales y empresas del sector de la automoción

Redacción
05/06/2026 16:55
El evento está mpulsado por Nevian y ELO Digital Office
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La Cidade da Cultura de Galicia será el escenario el próximo 26 de junio del ELO Automotive Day Galicia 2026, un encuentro profesional centrado en los desafíos y oportunidades que la digitalización plantea al sector de la automoción.

Impulsado por Nevian y ELO Digital Office, el evento reunirá en Santiago de Compostela a profesionales, concesionarios, grupos de automoción y empresas tecnológicas interesadas en conocer las últimas soluciones para mejorar la eficiencia operativa y avanzar en sus procesos de transformación digital.

Tras su paso por Madrid, el encuentro llega ahora a Galicia con el objetivo de acercar al tejido empresarial gallego las tendencias más recientes en automatización documental, gestión inteligente de la información, integración de sistemas y optimización de procesos.

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Durante la jornada se analizarán algunos de los principales retos a los que se enfrenta actualmente el sector, como la gestión eficiente de la documentación, la trazabilidad de la información, la reducción de tareas manuales, la automatización administrativa o la mejora de la rentabilidad operativa sin afectar a la experiencia del cliente.

El programa también abordará cuestiones relacionadas con la aplicación de la inteligencia artificial a los procesos empresariales, la digitalización de concesionarios y grupos de automoción, así como la integración de información entre departamentos y sistemas.

Además de las ponencias y sesiones de trabajo, el encuentro servirá como espacio de networking e intercambio de experiencias entre empresas y profesionales vinculados a la automoción, con el objetivo de impulsar un sector más eficiente, conectado y digitalizado.

Las inscripciones para asistir al evento ya están abiertas.

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