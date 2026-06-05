Santiago reunirá al sector de la automoción en una jornada sobre digitalización e inteligencia artificial
El 26 de junio reunirá en la Cidade da Cultura a profesionales y empresas del sector de la automoción
La Cidade da Cultura de Galicia será el escenario el próximo 26 de junio del ELO Automotive Day Galicia 2026, un encuentro profesional centrado en los desafíos y oportunidades que la digitalización plantea al sector de la automoción.
Impulsado por Nevian y ELO Digital Office, el evento reunirá en Santiago de Compostela a profesionales, concesionarios, grupos de automoción y empresas tecnológicas interesadas en conocer las últimas soluciones para mejorar la eficiencia operativa y avanzar en sus procesos de transformación digital.
Tras su paso por Madrid, el encuentro llega ahora a Galicia con el objetivo de acercar al tejido empresarial gallego las tendencias más recientes en automatización documental, gestión inteligente de la información, integración de sistemas y optimización de procesos.
Durante la jornada se analizarán algunos de los principales retos a los que se enfrenta actualmente el sector, como la gestión eficiente de la documentación, la trazabilidad de la información, la reducción de tareas manuales, la automatización administrativa o la mejora de la rentabilidad operativa sin afectar a la experiencia del cliente.
El programa también abordará cuestiones relacionadas con la aplicación de la inteligencia artificial a los procesos empresariales, la digitalización de concesionarios y grupos de automoción, así como la integración de información entre departamentos y sistemas.
Además de las ponencias y sesiones de trabajo, el encuentro servirá como espacio de networking e intercambio de experiencias entre empresas y profesionales vinculados a la automoción, con el objetivo de impulsar un sector más eficiente, conectado y digitalizado.
Las inscripciones para asistir al evento ya están abiertas.