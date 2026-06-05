Román Rodríguez celebra la graduación de la primera promoción del grado interuniversitario en Inteligencia Artificial

Los primeros graduados de la historia de esta carrera

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, celebró este viernes la finalización de la primera promoción del grado interuniversitario en Inteligencia Artificial de Galicia, durante el acto de graduación celebrado en la Universidade de Santiago de Compostela.

Rodríguez destacó el carácter pionero de esta titulación, al tratarse del primer grado compartido entre las tres universidades públicas gallegas, así como su relevancia en un ámbito tecnológico con un peso creciente en la sociedad actual.

El titular de Educación puso en valor la colaboración institucional que hizo posible su puesta en marcha, fruto de un acuerdo entre la Xunta de Galicia y las tres universidades públicas con el objetivo de ofrecer una formación innovadora y adaptada a las nuevas demandas del mercado laboral.

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Asimismo, subrayó que este grado representa un ejemplo de la capacidad del Sistema Universitario de Galicia para anticiparse a los cambios sociales y tecnológicos. “As universidades teñen a responsabilidade de preparar os profesionais que demandará a sociedade do futuro e este título é unha mostra de como a formación superior pode adaptarse á realidade actual e ás novas oportunidades profesionais vinculadas á revolución tecnolóxica”, señaló.

Román Rodríguez felicitó a los primeros egresados por el esfuerzo realizado durante su formación y los animó a continuar formándose y aportando su talento al desarrollo económico, científico y tecnológico de Galicia. “Formades parte dunha promoción pioneira que abre camiño para as futuras xeracións”, concluyó.