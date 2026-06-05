Louzán pide prudencia pese al cartel de favorita de España antes de partir desde Santiago hacia el Mundial

Los futbolistas integrantes de la selección española y su seleccionador, Luis de la Fuente, antes de coger el vuelo para ir al Mundial Álvaro Ballesteros/Europa Press

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha asegurado que hay "confianza" en los jugadores para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 y reconoce el papel de España como una de las favoritas, pero ha pedido "prudencia" dentro de las "esperanzas e ilusión" que tienen puestas en la cita mundialista.

"Se dice que España es favorita y parece que hay confianza en los jugadores para eso. Pero vamos a ir partido a partido, porque cualquier exceso de confianza no es lo mejor. La prudencia nos debe llevar a ir viendo cómo va la evolución del equipo. Ahora mismo hay un síntoma de confianza, y esa estabilidad y esa confianza se transmiten a las personas que conforman la RFEF", señaló ante los medios de comunicación desde el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, desde donde la expedición española ha salido este viernes rumbo a América.

Por otra parte, confesó que en el grupo hay "muchas ganas" de que arranque la competición. "Como dijo el seleccionador, lo importante es que el balón empiece a rodar cuanto antes y que empecemos a competir ya. Estos partidos están bien, pero lo que están deseando los jugadores y el seleccionador es que empecemos ya", dijo.

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"Hay muchas esperanzas, mucha ilusión puesta. Van a intentar no defraudar a esa ilusión. Vamos a ese margen de confianza, van muy ilusionados y con muchas ganas de obtener victorias para el combinado español. Vamos a ir paso a paso", añadió.

Louzán destacó además que es "la primera vez" que la selección española pone rumbo a un Mundial desde Galicia, un lugar con "mucha conexión con América", hacia donde "emigraron miles de gallegos". "Ojalá tengamos la oportunidad de poder traer un título de campeones del mundo", deseó.

Respecto a los jugadores tocados, explicó que estarán "a disposición" en el torneo, aunque no sabe "si en el primer partido". "Todavía tenemos un tiempo de recuperación y veremos el próximo lunes en Puebla cómo se nos da ese partido amistoso. Esperamos que en Chattanooga, donde está el campo base de la selección española, todo transcurra con normalidad", explicó.

"Espero que hagamos una verdadera familia entre la propia selección, los jugadores, el staff, todo el equipo de la Real Federación Española de Fútbol, los compañeros y compañeras de los medios de comunicación y las familias de los jugadores, que estarán con nosotros durante todos y cada uno de los partidos y los desplazamientos tanto en Estados Unidos como en México", continuó.

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El mandatario gallego también habló del clima que se encontrarán los jugadores cuando aterricen. "Está habiendo bastantes lluvias, como era previsible. Vamos hacia una zona de muchas lluvias en esta en este momento, con temperaturas agradables. España es un país plural, con muchas diferencia climática, y seguro que nos vamos a adaptar muy bien. Es una circunstancia que, en principio, no debe preocupar", finalizó.

Amistodo en México

En unas horas, la expedición española aterrizará en Estados Unidos para instalarse en su campo base de Chattanooga, en el estado de Tennessee. Allí, en las instalaciones de Baylor School, realizará una doble sesión de entrenamiento el sábado y otra el domingo por la mañana, antes de emprender rumbo a México para el último amistoso.

El domingo por la tarde, los de Luis de la Fuente volarán a Puebla, donde la madrugada del lunes al martes (4.00 hora peninsular española) disputará su segundo y último amistoso ante Perú en el Estadio Cuauhtémoc. Tras el encuentro, regresará a Chattanooga y seguirá preparando su debut mundialista, el lunes 15 ante Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.