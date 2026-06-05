La Selección Española se despide de Santiago rumbo al Mundial entre autógrafos y muestras de apoyo

Los futbolistas integrantes de la selección española y su seleccionador, Luis de la Fuente, antes de coger el vuelo para ir al Mundial Álvaro Ballesteros/Europa Press

"¡Ánimo, chavales! ¡Mucha suerte!" Son algunas de las apelaciones que más han escuchado los jugadores de la Selección Española de Fútbol antes de subirse al avión de Iberia --con el lema 'Despega un equipo. Vuela un país' bien visible-- que ha partido este viernes del aeropuerto de Santiago de Compostela rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Para despedir a los "chavales" de la Selección, que vuelan a tierras norteamericanas tras el amistoso de Riazor que acabó en empate este jueves, fueron numerosos los fans que, desde primera hora, se desplazaron hasta Lavacolla para ver a sus ídolos.

Trabajadores del aeropuerto calculaban que en torno a un centenar de aficionados, algunos ataviados con camisetas de la Selección, esperaban a los jugadores a las puertas del embarque.

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Entre los seguidores, niños en busca del autógrafo como estampa que diferencie su álbum de cromos, que no olvidaron en casa. Pero también había una significativa expectación mediática e incluso espacio para la sorpresa de quien no se esperaba empezar la mañana de este viernes sacándose una foto con Borja Iglesias, Pedri, Nico Williams o Lamine Yamal.

Le ocurrió a Diego --vestido con una túnica árabe-- y protagonista de uno de los al menos seis grupos de despedidas de soltero y de soltera que circulaban por el pasillo del aeropuerto. Diego y sus amigos eran de Vigo y viajaban a Alicante. Pero también tuvieron éxito un grupo de chicas disfrazadas al estilo cowboy --en este caso accedió a hacerse la instantánea el guardameta Unai Simón--.

Ni el "míster" se quedó sin foto

Luis de la Fuente también fue solicitado para fotografías por parte de los aficionados a gritos de "¡míster! ¡míster!" superado el control de acceso al embarque. Fue de los primeros en pasar, junto con otros miembros del equipo técnico.

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Poco antes, sin tanta notoriedad, había pasado el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, que bajó a despedir a los jugadores antes de que partiesen a Estados Unidos y, posteriormente, atendió a los periodistas en las instalaciones del aeropuerto compostelano.

Conexión Galicia-América

"Se dice que España es favorita y parece que hay confianza en los jugadores para eso. Pero vamos a ir partido a partido, porque cualquier exceso de confianza no es lo mejor. La prudencia nos debe llevar a ir viendo cómo va la evolución del equipo. Ahora mismo hay un síntoma de confianza, y esa estabilidad y esa confianza se transmiten a las personas que conforman la RFEF", ha afirmado Louzán.

Louzán ha destacado, además, que es "la primera vez" que la selección española pone rumbo a un Mundial desde Galicia, un lugar con "mucha conexión con América", hacia donde "emigraron miles de gallegos". "Ojalá tengamos la oportunidad de poder traer un título de campeones del mundo", ha deseado.