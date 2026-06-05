La Cámara de Comercio de Santiago, finalista en los Premios Cámaras de España 2026

Os premios do ano pasado

La Cámara de Comercio de Santiago de Compostela ha sido seleccionada como finalista en la categoría de Formación de los Premios Cámaras 2026, organizados por la Cámara de Comercio de España para reconocer las iniciativas más innovadoras, transformadoras y de mayor impacto desarrolladas por las cámaras de comercio de todo el país.

Los Premios Cámaras distinguen anualmente los proyectos con mayor impacto económico, empresarial y social impulsados por la red cameral española, convirtiéndose en uno de los principales reconocimientos al trabajo desarrollado por las cámaras de comercio en ámbitos estratégicos para la competitividad y el desarrollo de los territorios.

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La candidatura presentada por la entidad compostelana corresponde al proyecto europeo Rural Youth of Europe (RUYOU), una iniciativa pionera que ha permitido acercar la formación tecnológica, el emprendimiento, la innovación y la dimensión europea a jóvenes de zonas rurales, prestando además una especial atención a la inclusión de jóvenes con discapacidad y con menos oportunidades.

Este reconocimiento sitúa a la Cámara de Santiago entre las mejores cámaras de España en el ámbito de la formación, destacando la capacidad de la institución para diseñar y ejecutar proyectos innovadores con impacto real en el territorio y en las personas.

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A través de este proyecto, más de 760 jóvenes europeos han participado en actividades formativas centradas en competencias digitales, inteligencia artificial, herramientas colaborativas, creatividad, emprendimiento y resolución de retos vinculados al desarrollo de las zonas rurales.

El programa ha permitido además establecer una estrecha colaboración entre jóvenes, empresas, entidades sociales, universidades e instituciones europeas, generando un ecosistema de aprendizaje innovador y con vocación de continuidad.

Uno de los elementos más destacados de la iniciativa ha sido el desarrollo de la metodología Creative Jam Rural, un modelo de aprendizaje basado en retos reales planteados por empresas y organizaciones del territorio.

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Esta metodología permite a los jóvenes trabajar de forma colaborativa para diseñar soluciones innovadoras a problemas concretos, favoreciendo al mismo tiempo el desarrollo de habilidades técnicas, personales y emprendedoras.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Pais, mostró su satisfacción por este reconocimiento y señaló que “ser finalistas en unos premios de ámbito nacional convocados por la Cámara de España supone un importante respaldo al trabajo que venimos realizando desde hace años para acercar oportunidades de formación, innovación y emprendimiento a todos los rincones de nuestro territorio”.

Pais destacó además que “este proyecto demuestra que los jóvenes del rural tienen un enorme potencial cuando se les ofrecen herramientas, formación y oportunidades para desarrollar su talento. Desde la Cámara seguiremos trabajando para conectar a nuestra juventud con Europa, con las empresas y con los sectores que marcarán el futuro de nuestra economía”.

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La candidatura pone asimismo en valor la capacidad de la Cámara de Santiago para captar fondos europeos, impulsar alianzas internacionales y transformar esos recursos en programas de alto impacto social y territorial.

El proyecto ha permitido reforzar el posicionamiento de la entidad como referente en formación innovadora, inclusión juvenil y cooperación europea.

Los Premios Cámaras distinguen anualmente las mejores iniciativas desarrolladas por las cámaras de comercio españolas en ámbitos como la formación, la internacionalización, la digitalización, la sostenibilidad, el emprendimiento, el arbitraje y la mediación o el liderazgo social. La presencia de la Cámara de Santiago entre los finalistas nacionales constituye un reconocimiento al compromiso de la institución con la innovación, la mejora de la empleabilidad juvenil y el desarrollo sostenible del territorio.