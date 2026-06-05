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Santiago de Compostela

Heridas dos personas atropelladas en Santiago mientras cruzaban la calle

Ep
05/06/2026 11:28
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Dos personas han resultado heridas en la mañana de este viernes en Santiago de Compostela tras ser alcanzadas por un vehículo cuando cruzaban la calle Rosalía de Castro.

El suceso tuvo lugar poco después de las 9,00 horas en el número 1 de la calle Rosalía de Castro. Testigos presenciales señalaron que el vehículo implicado atropelló a dos personas mientras cruzaban la vía por un paso de peatones y, posteriormente, se subió a la acera.

Hasta la zona se desplazaron efectivos de Policía Local, Protección Civil y Urxencias Sanitarias 061, que trasladó a dos heridos, uno de ellos un hombre de 82 años, que fue derivado en Ambulancia de Soporte Vital Avanzado al Hospital Clínico de Santiago.

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