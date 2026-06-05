Gómez Caamaño destaca un programa pionero de rehabilitación domiciliaria para niños con enfermedades raras

El prgrama busca establecer un marco común de actuación para estos pacientes MONICA ARCAY CARRO

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, puso en valor la puesta en marcha por parte de la Xunta de un programa pionero de rehabilitación funcional domiciliaria para pacientes pediátricos con enfermedades raras, con el objetivo de mejorar la calidad asistencial y la eficiencia de este tipo de servicios.

Durante su intervención en la inauguración de la tercera edición de Únicas Talks, el conselleiro destacó que este programa, desarrollado a través de la Federación Gallega de Enfermedades Raras y elaborado por más de 25 profesionales del Sergas durante cinco meses, busca establecer un marco común de actuación para estos pacientes.

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Gómez Caamaño subrayó también la reciente regulación del proceso asistencial genético en enfermedades raras, con el que se pretende reducir los tiempos de diagnóstico en un 30 % y garantizar la equidad en toda la comunidad mediante un protocolo unificado.

Asimismo, resaltó que Galicia cuenta con el cribado neonatal más amplio de España, que incluye enfermedades como la inmunodeficiencia combinada grave, la fibrosis quística o la enfermedad de Pompe. A ello se suma una red asistencial formada por tres unidades multidisciplinares y circuitos específicos que ya han realizado cerca de 9.000 consultas.

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El conselleiro enmarcó estas actuaciones en la Estrategia Gallega en Enfermedades Raras 2025-2030, con la que la Xunta busca ordenar recursos y garantizar una atención más equitativa y centrada en las necesidades de cada paciente, estimados en alrededor de 6.000 en Galicia.

Por último, se refirió a la robotización de los servicios de rehabilitación de los siete grandes hospitales gallegos y a la puesta en marcha de cursos formativos para profesionales del Sergas con el fin de mejorar la atención a estos pacientes.