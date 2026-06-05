Galicia forma a 200 profesionales en violencia de género digital y se sitúa como pionera en España

La conselleira de Política Social e Igualdade durante la clausura en Santiago de las jornadas de formación sobre violencia de género digital dirigidas a personal técnico de atención a víctimas Xunta

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha destacado este viernes que Galicia es la primera comunidad de España en formar en violencia de género digital a todo el personal técnico que trabaja directamente con las víctimas.

Esta formación, explican en un comunicado, se hace a través de unas jornadas desarrolladas en cinco ciudades (Ourense, A Coruña, Lugo, Pontevedra y Santiago de Compostela) que finalizaron esta mañana en la capital gallega.

En su intervención, la conselleira ha destacado que este plan de formación especializada "es pionero a nivel nacional" y ha explicado que se enmarca en la futura Ley Galega de Acoso e Violencia Dixital, que la Xunta está ultimando.

Según ha relatado, el objetivo es dotar a los profesionales de herramientas prácticas para detectar, evaluar e intervenir ante estas formas de violencia, "que requieren de una respuesta profesional especializada y que sufren en mayor medida mujeres y menores de edad".

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Fabiola García ha explicado que una de las claves de este programa, en el que han participado 200 profesionales de toda Galicia, "es la necesidad de acompañar adecuadamente a las víctimas" y ha detallado que uno de los avances más innovadores es la creación de mecanismos de coordinación entre profesionales e instituciones "que eviten que las víctimas tengan que revivir experiencias dolorosas al repetir su historia ante cada servicio o departamento".

"Creando una red de apoyo sólida, coordinada y centrada en las personas", ha remarcado.

Otros de los ejes de este plan de formación son la prevención y el empoderamiento digital, ya que, según ha destacado la conselleira, "proteger también significa informar, educar y dotar a la ciudadanía de herramientas para reconocer riesgos y defender sus derechos en el entorno digital".

Finalmente, la conselleira ha reafirmado el compromiso de la Xunta con todas las personas que puedan verse afectadas por cualquier forma de violencia y ha asegurado que "promover la libertad, la dignidad y el bienestar fortalece la sociedad".

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"Por esta razón, Galicia decidió liderar este avance hacia un entorno digital más seguro e inclusivo para todos", ha incidido.

La formación se ha dirigido al personal de los Centros de Información a la Mujer, de la red de acogida, oficinas de atención a víctimas, recursos especializados y entidades sociales.

Durante las jornadas, se abordó cómo identificar este tipo de violencia, además de cómo acompañar correctamente a las víctimas. Además, se trabajó en protocolos de actuación, acompañamiento emocional, tratamiento humano y especializado, así como sobre la importancia de las evidencias digitales dentro de cualquier proceso judicial.

Plataforma especializada

Además, desde este momento se ponen a disposición de todos los profesionales participantes una plataforma especializada con recursos y herramientas prácticas para la protección de las víctimas, que podrán empezar a utilizar de manera inmediata en su trabajo diario.

Para garantizar el máximo aprovechamiento de esta herramienta, se celebrarán también dos jornadas online de seguimiento y resolución de dudas con los profesionales que ya participaron en la formación presencial.

Asimismo, se pondrá en marcha una nueva edición íntegramente online de este curso, dirigida a aquellos profesionales que no pudieran asistir a las sesiones presenciales y deseen acceder a esta formación especializada, que será obligatoria una vez aprobada la ley.