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Santiago de Compostela

El PP reclama la ejecución de la señalización inteligente del patrimonio de Santiago

María Baleato critica los retrasos acumulados en un proyecto adjudicado en 2024 y pide al gobierno local que acelere su puesta en marcha

Redacción
05/06/2026 12:08
María Baleato, concelleira do PP
María Baleato, concelleira do PP
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El Partido Popular de Santiago pidió al gobierno de BNG y Compostela Aberta que ejecute, sin más demoras, el contrato de señalización inteligente del patrimonio cultural de la ciudad, “unha actuación que resultará estratéxica para mellorar a información turística e poñer en valor o rico legado histórico e cultural de Santiago”.

La concejala popular María Baleato destacó que el contrato contemplaba “a elaboración dun plan integral de sinalización turística do patrimonio cultural, a implantación dun sistema de información turística e a instalación de novos elementos de sinalización intelixente distribuídos polo termo municipal”.

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Baleato recordó que este contrato fue licitado el 26 de mayo de 2023, con un presupuesto de cerca de 600.000 euros, y adjudicado el 17 de abril de 2024 por un importe de 459.800 euros.

El contrato se firmó el 29 de mayo de ese mismo año y establecía un plazo de ejecución de un año, sin posibilidad de prórroga, por lo que debería haber estado finalizado el 29 de mayo de 2025.

Baleato señaló que el gobierno local aprobó posteriormente una prórroga extraordinaria de ocho meses y, más tarde, una segunda ampliación de otros seis meses, que extiende el plazo hasta el próximo 28 de julio de 2026.

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La edil popular aseguró que, a pocas semanas de que concluya este último plazo, la ciudad sigue sin contar con los elementos de señalización previstos ni se aprecian avances visibles en la implantación del sistema.

“O máis preocupante non é só o atraso, senón a incapacidade do goberno de BNG e CA para sacar adiante un proxecto que eles mesmos consideraron prioritario. Santiago non pode permitirse ter paralizadas actuacións destinadas a mellorar a experiencia dos visitantes e a difusión do noso patrimonio cultural”, afirmou.

Por ello, instó al Ejecutivo local a acelerar las actuaciones necesarias para garantizar la ejecución del contrato y la instalación de los elementos comprometidos.

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