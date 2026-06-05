La finalidad del proyecto es el desarrollo y la validación clínica de prototipos de asistentes virtuales médicos en entornos hospitalarios reales

La Xunta de Galicia impulsa una nueva unidad mixta de investigación formada por el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (Idis) y las empresas Biodigital Tech y Edisa Sistemas de Información, con el objetivo de desarrollar software de inteligencia artificial aplicado a la atención sanitaria.

La iniciativa, denominada UMI-MedIA, fue presentada este viernes en Santiago de Compostela con la participación de la directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo, y cuenta con un presupuesto superior a los 1,9 millones de euros, de los que 0,77 millones son aportados por la administración autonómica.

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El proyecto tiene como finalidad el desarrollo y la validación clínica de prototipos de asistentes virtuales médicos en entornos hospitalarios reales, con el objetivo de mejorar la atención sanitaria y avanzar hacia un modelo más eficiente y digitalizado.

Según explicó la representante de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, la unidad se enmarca en las prioridades del Plan galego de I+D+i, especialmente en los ámbitos de las tecnologías profundas y la biotecnología, con la finalidad de reforzar el posicionamiento de Galicia en innovación sanitaria.

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Durante la presentación, Carmen Cotelo destacó la idoneidad del consorcio, que combina la experiencia de Biodigital Tech en soluciones de inteligencia artificial aplicadas a la salud, la trayectoria de Edisa en sistemas de gestión empresarial y la capacidad investigadora del IDIS, con acceso a entornos clínicos reales del Hospital Clínico Universitario de Santiago.

La directora de la Axencia Galega de Innovación también recordó que Galicia contará con una futura factoría de IA aplicada a la salud, denominada 1HealthAI, que reforzará el desarrollo de este tipo de soluciones tecnológicas en la comunidad.

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Esta unidad mixta forma parte de la última convocatoria autonómica, en la que se han aprobado diez proyectos que se desarrollarán entre 2026 y 2028 y que están cofinanciados por fondos europeos del programa Galicia Feder 2021-2027.

Desde 2014, este programa ha permitido apoyar 64 unidades mixtas de investigación en Galicia, con la participación de 52 empresas y 16 centros de conocimiento, y una movilización total de más de 180 millones de euros.