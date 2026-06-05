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Santiago de Compostela

La Xunta impulsa una unidad de IA aplicada a la sanidad junto al Idis y dos empresas tecnológicas

El proyecto UMI-MedIA, con más de 1,9 millones de euros, desarrollará asistentes virtuales médicos en entornos hospitalarios reales

Redacción
05/06/2026 18:38
La finalidad del proyecto es el desarrollo y la validación clínica de prototipos de asistentes virtuales médicos en entornos hospitalarios reales
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La Xunta de Galicia impulsa una nueva unidad mixta de investigación formada por el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (Idis) y las empresas Biodigital Tech y Edisa Sistemas de Información, con el objetivo de desarrollar software de inteligencia artificial aplicado a la atención sanitaria.

La iniciativa, denominada UMI-MedIA, fue presentada este viernes en Santiago de Compostela con la participación de la directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo, y cuenta con un presupuesto superior a los 1,9 millones de euros, de los que 0,77 millones son aportados por la administración autonómica.

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El proyecto tiene como finalidad el desarrollo y la validación clínica de prototipos de asistentes virtuales médicos en entornos hospitalarios reales, con el objetivo de mejorar la atención sanitaria y avanzar hacia un modelo más eficiente y digitalizado.

Según explicó la representante de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, la unidad se enmarca en las prioridades del Plan galego de I+D+i, especialmente en los ámbitos de las tecnologías profundas y la biotecnología, con la finalidad de reforzar el posicionamiento de Galicia en innovación sanitaria.

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Durante la presentación, Carmen Cotelo destacó la idoneidad del consorcio, que combina la experiencia de Biodigital Tech en soluciones de inteligencia artificial aplicadas a la salud, la trayectoria de Edisa en sistemas de gestión empresarial y la capacidad investigadora del IDIS, con acceso a entornos clínicos reales del Hospital Clínico Universitario de Santiago.

La directora de la Axencia Galega de Innovación también recordó que Galicia contará con una futura factoría de IA aplicada a la salud, denominada 1HealthAI, que reforzará el desarrollo de este tipo de soluciones tecnológicas en la comunidad.

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Esta unidad mixta forma parte de la última convocatoria autonómica, en la que se han aprobado diez proyectos que se desarrollarán entre 2026 y 2028 y que están cofinanciados por fondos europeos del programa Galicia Feder 2021-2027.

Desde 2014, este programa ha permitido apoyar 64 unidades mixtas de investigación en Galicia, con la participación de 52 empresas y 16 centros de conocimiento, y una movilización total de más de 180 millones de euros.

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