O Concello de Santiago require á empresa adxudicataria que axilice o reinicio das obras de García Lorca tras o atraso previsto
O goberno local advirte das consecuencias contractuais do incumprimento da data de inicio e sinala que aínda hai marxe para cumprir os prazos da reurbanización, prevista ata abril de 2027
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, informou hoxe de que o Concello enviou esta semana un requirimento formal á empresa adxudicataria da obra de reurbanización integral da rúa de García Lorca no que lle advirte das consecuencias contractuais dos atrasos.
Así o fixo despois de constatar o incumprimento da data de reinicio prevista, o 1 de xuño, e ante a preocupación pola demora e as súas consecuencias par a veciñanza. Con todo, a rexedora indicou que “hai tempo suficiente para retomar os traballos e que a obra vaia en prazo”, xa que o prazo de execución remata o 22 de abril de 2027.
Goretti Sanmartín lembrou que unha vez asinado o novo contrato o pasado 11 de maio e a acta de reinicio o 25 de maio, as obras poderían comezar inmediatamente en canto a empresa presentase o plan de seguridade, o plan de residuos e o plan de desenvolvemento dos traballos. Engadiu que os dous primeiros documentos están entregados, mais da planificación de traballo só consta por agora un borrador sobre o que a dirección da obra requiriu correccións, non entregadas aínda.
Nese borrador, a empresa prevía recomezar o día 1 de xuño e nas semanas previas producíronse movementos de acopio de materiais. O Concello contactou reiteradamente para requirir o plan de traballo definitivo e realizou unha visita o luns pasado, na que se constatou que a empresa non retomou os traballos.
“Por iso, alén de todos os contactos técnicos, desde a dirección externa e desde a supervisión do departamento municipal, eu mesma falei cos responsables da empresa para recalcar a importancia de que se axilice todo o posible o reinicio”, indicou a alcaldesa, quen reflexionou sobre a frecuencia dos atrasos nas obras públicas e sobre o carácter garantista e burocrático da normativa de contratos, que “non resulta todo o eficaz que debera”.
A esta situación súmanse circunstancias que concorreron nesta obra, como a aparición dunha canalización de fibrocemento do alumeado público que obrigou a modificar o proxecto, cun sobrecusto de 110.000 euros, e paralizar as obras durante a tramitación. Tamén o retraso que supuxo previamente a rescisión do contrato por abandono da adxudicataria na licitación realizada no mandato anterior, así como a infradotación inicial do proxecto deseñado en 2020, que tivo que incrementar o seu orzamento en 250.000 euros.
“Entendemos que a suma de todas estas cuestións esixen moita paciencia por parte da veciñanza, á que lle agradecemos a comprensión”, destacou Goretti Sanmartín. Neste sentido, remarcou a disposición do Concello por manter informados a veciños e veciñas en todo momento, tanto a través da asociación como con reunións con todo o barrio. “Compartimos o seu malestar”, afirmou.