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Santiago de Compostela

Anpas Galegas tacha de "inaceptables" los errores de la PAU y exige una investigación a la CiUG

Califica de "inaceptables" los fallos en Historia y Dibujo Técnico y avisa de que ampliar el tiempo es insuficiente para reparar el daño

Ep
05/06/2026 11:41
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 02/06/2026.- Más de trece mil estudiantes gallegos se enfrentan desde esta mañana a las pruebas de la PAU convocados por la Comisión Interuniversitaria de Galicia "CIUG" en los siete campus de las universidades gallegas. EFE/Xoán Rey
Esta selectividad ha estado marcada por varios errores
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La Confederación de Anpas Galegas ha tachado de "inaceptables" los errores detectados en varios exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de este año y ha exigido a la Comisión interuniversitaria de Galicia (CiUG) una investigación y que asuma responsabilidades.

Más de trece mil estudiantes gallegos se enfrentan desde esta mañana a las pruebas de la PAU

La CiUG ajustará la corrección de Historia y Dibujo Técnico tras las incidencias en la PAU

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En una nota de prensa, la entidad ha mostrado su "firme preocupación y profunda indignación" por lo sucedido, subrayando que "no se puede permitir que errores organizativos, de diseño o de supervisión comprometan la igualdad de oportunidades ni la equidad del sistema educativo".

Por ello, ha reclamado a la CiUG la apertura inmediata de una investigación exhaustiva sobre las incidencias producidas, la asunción de responsabilidades por parte de los órganos competentes, la implantación de medidas correctoras que eviten que se repitan los hechos y la revisión integral de los procedimientos de elaboración, supervisión y desarrollo de las pruebas.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 02/06/2026.- Más de trece mil estudiantes gallegos se enfrentan desde esta mañana a las pruebas de la PAU convocados por la Comisión Interuniversitaria de Galicia "CIUG" en los siete campus de las universidades gallegas. EFE/Xoán Rey

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Para Anpas Galegas, la ampliación del tiempo de realización de las pruebas es "claramente insuficiente" y "no repara el daño ocasionado". Además, lamenta que "el impacto" de esta situación "va más allá de lo puntual" y afecta "a la confianza en el sistema".

"El sistema educativo público debe ser garante de equidad, rigor y transparencia. No se puede jugar con el futuro del alumnado ni permitir que errores evitables se queden sin respuesta", asevera.

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