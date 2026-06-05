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Santiago de Compostela

Abalde reivindica la contratación pública con valor social como motor de inclusión y empleo

El subdelegado del Gobierno participó en Santiago en el I Congreso de Contratación Pública con Valor Social, organizado por Aeiga

Redacción
05/06/2026 17:29
El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde en la inauguración del I Congreso de Contratación Pública con Valor Social
El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde en la inauguración del I Congreso de Contratación Pública con Valor Social
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El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, destacó hoy el papel de la contratación pública responsable como una herramienta clave para favorecer la inclusión social y generar oportunidades laborales para colectivos vulnerables.

Abalde realizó estas declaraciones durante la inauguración del I Congreso de Contratación Pública con Valor Social, celebrado en la Cidade da Cultura y organizado por la Asociación de Empresas de Inserción de Galicia (Aeiga).

Durante su intervención, el representante del Gobierno puso en valor la capacidad de la contratación pública para impulsar cambios sociales más allá de la prestación de servicios.

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“A contratación pública con valor social permite que os recursos públicos contribúan tamén á creación de oportunidades para as persoas máis vulnerables, reforzando a súa integración laboral e social”, señaló.

El encuentro reunió a representantes de administraciones públicas, entidades de la economía social y empresas de inserción para analizar los retos y oportunidades de la contratación reservada y su papel en el fortalecimiento de la economía social en Galicia.

Abalde subrayó además la labor que desarrollan las empresas de inserción laboral, que combinan la actividad económica con programas de acompañamiento y formación dirigidos a personas en situación o riesgo de exclusión social.

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“Un exemplo de como a actividade empresarial pode xerar riqueza, cohesión social e oportunidades de futuro para quen máis o necesita”, afirmó en referencia a estas entidades.

Aeiga agrupa a las empresas de inserción laboral de Galicia y trabaja en la promoción de iniciativas que faciliten la integración sociolaboral de personas con dificultades de acceso al mercado de trabajo. 

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Estas entidades ofrecen empleo remunerado y programas personalizados de formación y orientación con el objetivo de favorecer su incorporación al mercado laboral ordinario.

El subdelegado felicitó a la asociación por la organización de este primer congreso y defendió la necesidad de seguir impulsando espacios de colaboración entre administraciones, entidades sociales y empresas para avanzar hacia una contratación pública más inclusiva y responsable.

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