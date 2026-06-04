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Santiago de Compostela

Santiago acogerá una nueva edición de 'Folk na beira do Sar' con conciertos, mercado y actividades tradicionales

El festival se celebrará del 5 al 7 de junio con propuestas culturales y musicales en torno a la Praza da Colexiata, incluyendo actuaciones de Carlos Núñez, Tiruleque y Xurxo Fernandes

Redacción
04/06/2026 07:09
La concejala Míriam Louzao y el presidente de la Asociación Folcrórica Colexiata do Sar, Rafael Sexto, animaron a participar en la propuesta cultural
La concejala Míriam Louzao y el presidente de la Asociación Folcrórica Colexiata do Sar, Rafael Sexto, animaron a participar en la propuesta cultural
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Santiago de Compostela acogerá los días 5, 6 y 7 de junio una nueva edición de 'Folk na beira do Sar', una cita cultural dedicada a la música tradicional gallega, el patrimonio inmaterial y las expresiones contemporáneas de la cultura popular, que se desarrollará en distintos espacios en torno a la Praza da Colexiata.

El programa arranca el viernes 5 en el Claustro de la Colegiata con la inauguración de la exposición 'Cosar e cantar', una muestra de máquinas de coser antiguas que conecta memoria, oficio y tradición textil. La jornada se completará con una propuesta musical de rock en gallego a cargo de Astarot.

El sábado 6, la Horta da Colegiata será el epicentro de una jornada pensada para todos los públicos, con actividades infantiles, pasacalles, cabezudos, sesión vermú, rutas comentadas, mercado de artesanía y propuestas gastronómicas. Por la tarde se celebrará el festival de música tradicional con conciertos de Faíscas da Pontraga, Xurxo Fernandes y Tiruleque.

El domingo 7 cerrará el programa con un concierto de Carlos Núñez a las 20.00 horas en la Praza da Colexiata, dentro de su gira 'Lugares Máxicos', en una de las citas centrales del festival.

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