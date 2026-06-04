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Santiago de Compostela

Paula Prado asegura que el PSOE "ya no es rival" en Santiago y reivindica a Borja Verea como alternativa de gobierno

La secretaria general del PPdeG critica la gestión municipal en materia de limpieza y seguridad y reclama a Goretti Sanmartín que actúe en el último año de mandato

Agencias
04/06/2026 16:28
La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, defendió que el PP afronta las próximas municipales en Santiago con Borja Verea como candidato
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La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha asegurado que el PSOE de Santiago "ya no es rival" para los populares en la capital gallega y ha emplazado a la alcaldesa, Goretti Sanmartín, a "hacer algo" en lo que resta de mandato en materia de limpieza y seguridad.

A preguntas de los medios sobre a qué candidata del PSOE preferiría enfrentarse el PP en Santiago --entre Patricia Iglesias y Marta Álvarez-Santullano --, Prado ha manifestado que los socialistas "ya no son rival" porque están "en descomposición".

"El PSOE, con todo lo que estamos viendo en Madrid y con su apoyo aquí en Galicia, resulta difícil verlo como un rival político porque no estamos en igualdad de condiciones", ha aseverado.

Reunión da Xunta Local de Seguridade de Santiago, presidida pola alcaldesa Goretti Sanmartín e o subdelegado do Goberno na Coruña, Julio Abalde

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Así, ha reivindicado que las próximas elecciones municipales en Santiago "tienen un nombre", el del candidato popular Borja Verea que, ha señalado, "es el mejor alcaldable para la ciudad".

Además, Paula Prado ha aprovechado para denunciar una ciudad "sucia, de ratas, insegura y de narcopisos". "Inspecciones a pisos turísticos, todas; a los narcopisos, no", ha criticado.

Por ello, ha pedido a la nacionalista Goretti Sanmartín que en el año que queda de mandato "haga algo". "No hace falta que salga un vídeo con ratas en un parque infantil para que mande a la empresa de desratización", ha acusado Prado, que también ha apuntado al subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, por decir que "ahora van a cubrir las vacantes" cuando, ha subrayado, los populares presentaron en el Parlamento iniciativas para que "se cubran los efectivos de Policía Nacional que están sin cubrir y decían que nunca hubo tantos efectivos como desde que gobierna el PSOE".

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