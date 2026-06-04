El papa León XIV recibirá el primer ejemplar de la nueva edición facsímil del Códice Calixtino

La Catedral de Santiago ha editado una nueva reproducción facsimilar del Códice Calixtino, una publicación limitada a 500 ejemplares Edu López

El Archivo-Biblioteca de la Catedral de Santiago ha presentado una nueva edición facsímil del Códice Calixtino, también llamado Libro de Santiago, cuyo primer ejemplar será regalado al papa León XIV.

Así lo ha anunciado este jueves el arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco Prieto, que junto al canónigo archivero de la Catedral, Francisco Buide, han presentado esta edición facsímilar.

Ese primer ejemplar será entregado "en su momento al papa", ha señalado el arzobispo de Santiago, quien alberga la "esperanza fundada" de que Su Santidad visite la ciudad compostelana durante el próximo Año Santo Jacobeo.

Esta edición facsímilar, que consta de 500 ejemplares, numerados individualmente y certificados ante notario, está elaborada con papel especial similar al pergamino de diferentes gramajes, reproduce pliegues, texturas y detalles a través de diferentes técnicas fotográficas y de impresión.

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El libro, con una extensión de 450 páginas, está decorado con miniaturas y capitulares a todo color y su encuadernación es en piel estampada al fuego con motivos ornamentales. Este facsímil se completa con un estuche para poder conservarlo, así como con un libro de estudios complementario.

El arzobispo de Santiago ha detallado que el Códice Calixtino, "clave" para el conocimiento del Camino de Santiago, es una recopilación de una gran cantidad de contenidos. Su versión original tiene el tamaño de un misal y fue pensado para ser leído, copiado y para ser utilizado en celebraciones.

El Códice Calixtino, ha señalado el arzobispo de Santiago, "sigue siendo un libro vivo" y es la "primera gran síntesis" de la memoria jacobea y de la peregrinación a Santiago de Compostela. Habla de rutas, puentes, ciudades, santuarios, costumbres de los pueblos que se encontraban los peregrinos, ofrecía consejos prácticos, advertencias y orientaciones espirituales.

"Puede considerarse uno de los documentos, textos, testimonios fundacionales de aquella Europa, de aquella conciencia europea que estaba surgiendo de la Edad Media", ha apuntado el arzobispo de Santiago.