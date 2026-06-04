La II Feira Sabugueira Saudable reunirá en Lavacolla actividades culturales, juegos y espacios comunitarios

La II Feira Sabugueira Saudable se celebrará el 6 de junio de 11.00 a 14.00 horas en la Alameda de Lavacolla Concello de Santiago

La Alameda de Lavacolla acogerá el próximo 6 de junio la II Feira Sabugueira Saudable, una jornada comunitaria abierta a toda la ciudadanía que reunirá actividades culturales, lúdicas y de convivencia para visibilizar el trabajo desarrollado durante el último año por la Rede Sabugueira Saudable y el Plan AS MARÍAS.

La feria se celebrará entre las 11.00 y las 14.00 horas y pondrá el broche final a un proceso participativo que ha implicado a vecinos, asociaciones y entidades de la parroquia en distintas iniciativas relacionadas con la salud comunitaria, las relaciones intergeneracionales y el cuidado del entorno.

El programa incluirá exposiciones, juegos, actuaciones musicales, puestos de artesanía, degustaciones y espacios de intercambio dirigidos a públicos de todas las edades. La organización presenta el encuentro como una oportunidad para compartir experiencias, fortalecer los vínculos vecinales y mostrar los resultados de un proyecto que busca fomentar la participación activa de la comunidad.

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La iniciativa tiene su origen en el Laboratorio de Innovación Cidadá en Galicia y se desarrolló en el marco del programa ActivandODS, impulsado por la ONG Farmamundi. A través de este proceso se reactivó la Rede Sabugueira Saudable, una colaboración que, según sus impulsores, ha convertido a la parroquia en una referencia en innovación social y trabajo comunitario.

En la presentación de la feria participaron la concejala de Medio Rural, Pilar Lueiro, y María Torres y Noa Rodríguez, parte de la Rede Sabugueira Saudable. Las participantes destacaron el carácter colectivo del proyecto y el papel de la implicación vecinal en su desarrollo. Desde la organización subrayan que la experiencia ha contribuido a reforzar la cohesión social y a generar nuevas dinámicas de colaboración entre los habitantes de la parroquia.