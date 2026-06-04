Boticaria García presenta en Santiago su libro Mujeres de hierro

Marian Rojo de Boticaria García presenta su libro este jueves

Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Santiago de Compostela acogerá este jueves, 4 de junio, a las 19.00 horas, la presentación de Mujeres de hierro, la última obra de la divulgadora científica Marián García, publicada por la editorial Editorial Planeta.

El acto, que se celebrará en la sala de Ámbito Cultural del centro comercial, incluirá una conversación en torno al libro y una posterior firma de ejemplares por parte de la autora, en una cita abierta al público.

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En esta nueva publicación, escrita con la colaboración del doctor Javier Butragueño, Boticaria García aborda cuestiones relacionadas con la salud femenina, el metabolismo y la longevidad, especialmente dirigidas a mujeres a partir de los 40 años. A través de un formato basado en un abecedario de supervivencia metabólica, la obra ofrece pautas y consejos sobre alimentación, ejercicio y hábitos saludables.

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La autora, doctora en Farmacia y graduada en Nutrición Humana y Dietética, se ha consolidado como una de las principales divulgadoras científicas de España gracias a su labor en medios de comunicación, publicaciones y redes sociales. El lanzamiento de Mujeres de hierro, el pasado mes de mayo, ha despertado un notable interés entre los lectores tras el éxito de títulos anteriores como Tu cerebro tiene hambre.

La actividad forma parte de la programación cultural de Ámbito Cultural y permitirá al público compostelano conocer de cerca las propuestas de la autora sobre bienestar, envejecimiento saludable y salud basada en la evidencia científica.