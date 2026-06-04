El Arzobispado de Santiago asume la gestión del Colegio La Milagrosa a través de la Fundación Ultreia

El Arzobispado de Santiago y las Hijas de la Caridad alcanzan un acuerdo para el cambio de titularidad del Colegio La Milagrosa – Josefa Sobrido Archidiócesis Compostela

El Arzobispado de Santiago de Compostela y la Provincia España Norte de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl han alcanzado un acuerdo para el cambio de titularidad del Colegio La Milagrosa – Josefa Sobrido, situado en Oleiros (A Coruña), que pasará a integrarse en la Fundación Ultreia, recientemente constituida por la institución compostelana.

El acuerdo se enmarca en un proceso de diálogo entre ambas entidades orientado a garantizar la continuidad del proyecto educativo, pastoral y social del centro, que cuenta con una trayectoria de más de un siglo al servicio de las familias y de su entorno. La decisión responde también a la situación de la congregación de las Hijas de la Caridad, marcada por la falta de relevo vocacional, lo que dificulta la continuidad de su presencia directa en la gestión del centro.

La integración en la Fundación Ultreia tiene como objetivo asegurar la estabilidad del colegio, así como la preservación de su identidad y de su proyecto educativo. El Arzobispado asume esta nueva etapa con el compromiso de mantener la actividad docente, la labor pastoral y el funcionamiento ordinario del centro, garantizando la continuidad de su comunidad educativa.

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El colegio, vinculado históricamente al legado de Josefa Sobrido, ha desarrollado su labor educativa durante más de 100 años bajo la gestión de las Hijas de la Caridad, convirtiéndose en un referente en su entorno. Su proyecto se ha caracterizado por la formación integral del alumnado y por una atención centrada en valores humanos y cristianos.

Ambas instituciones han expresado su agradecimiento a todas las personas que han formado parte de la historia del centro —religiosas, equipos directivos, profesorado, personal de administración y servicios, familias y alumnado— por su contribución al desarrollo de la comunidad educativa a lo largo de las distintas generaciones.

Asimismo, han trasladado un mensaje de tranquilidad a las familias y al personal del centro, subrayando que el objetivo del acuerdo es garantizar la continuidad del proyecto educativo y su sostenibilidad futura bajo la nueva estructura de gestión.