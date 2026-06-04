Ángel Carracedo será novo académico de número da Real Academia Nacional de Medicina de España na cadeira 19
O xenetista galego ocupará a cadeira de Medicina Legal e participará en estudos, publicacións e actividades científicas da institución
Ángel Carracedo Álvarez será o novo académico de número de Medicina Legal da Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME). A votación, levada a cabo por todos os académicos de número actuais, tivo lugar durante a última reunión da xunta de goberno e a súa toma de posesión celebrarase nos próximos meses.
O profesor Carracedo ocupará a cadeira de brazos 19 e terá un papel clave na elaboración e revisión de estudos, investigacións e publicacións relacionadas coa medicina e a saúde, contribuirá á promoción do coñecemento médico asesorando en temas científicos e participará en labores museísticos e nas sesións de debate semanais que se organizan na Academia. Tamén colaborará na Revista Anais e na actualización do Dicionario panhispánico de termos médicos, entre outras actividades.
Traxectoria
O profesor e investigador Ángel Carracedo naceu en 1955 e é un dos xenetistas máis relevantes a nivel internacional. Entre as súas investigacións, pódense citar as que se centran na xenética do cancro, as enfermidades psiquiátricas en idade infantil, as enfermidades raras e a farmacoxenómica, ámbitos de traballo con especial repercusión na vida e na saúde das persoas. As máis prestixiosas revistas internacionais recollen traballos da súa autoría e asina igualmente un amplo abano de obras ensaísticas e de investigación científica que o sitúan á cabeza da produción intelectual do seu ámbito.
No ano 1994 convértese en director do Instituto de Medicina Legal da USC, un centro que situou, xunto co seu equipo, na vangarda das novas tecnoloxías de investigación en medicina forense por medio da xenética molecular, unha liña de traballo que continúa a realizarse en laboratorios de prestixio de todo o mundo.
Entre outros cargos, Ángel Carracedo conta na súa traxectoria co de director da Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica e do Centro Nacional de Xenotipado, presidente da Sociedade Española de Farmacoxenética e Farmacoxenómica, vicepresidente da Academia Internacional de Medicina Legal e presidente da International Society for Forensic Genetics. Relevante tamén é o seu papel como formador de novas xeracións de investigadores e investigadoras e, neste sentido, cómpre destacar que dirixiu máis de medio cento de teses de doutoramento que son tamén referencia de investigación no ámbito médico e científico.
O Premio Galicia de Investigación, o Nóvoa Santos, a Medalla Galien ―o máis importante galardón en investigación farmacolóxica―, o premio Rei Xaime, a Medalla Castelao e a Medalla de Ouro de Galicia ou o Premio Nacional de Xenética, ademais de distintos doutorados honoris causa de universidades de Europa e América, son algúns dos recoñecementos recibidos ao longo da súa traxectoria.