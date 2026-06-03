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Santiago de Compostela

Vueling estrena la ruta entre Santiago y Jerez de la Frontera

La nueva conexión operará dos frecuencias semanales hasta septiembre 

Ep
03/06/2026 19:44
Avion Vueling
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La aerolínea Vueling ha estrenado su nueva ruta entre Santiago de Compostela y Jerez de la Frontera, con la salida del primer vuelo desde el Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro.

En concreto, el vuelo VY2022 ha aterrizado en la tarde de este miércoles en el Aeropuerto de Jerez, dando comienzo oficial a esta nueva conexión entre Galicia y Andalucía.

Tal y como ha detallado la entidad, la ruta operará con dos frecuencias semanales -los miércoles y domingos- hasta el 12 de septiembre de 2026.

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Esta nueva conexión forma parte del refuerzo de la operativa de Vueling tanto en Galicia como en Andalucía para la temporada de verano de 2026.

En la capital gallega, la compañía amplía su conectividad con el estreno de esta nueva ruta a Jerez, además de incorporar nuevas conexiones como Marrakech e Ibiza este verano.

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Santiago conecta además con Lanzarote, Málaga, Ámsterdam, Barcelona, Bilbao, Fuerteventura, Londres, Gran Canaria, París, Palma de Mallorca, Sevilla, Tenerife, Valencia y Zúrich durante esta temporada estival.

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