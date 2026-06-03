Un incendio en una vivienda de Conxo obliga a desalojar el CEIP Quiroga Palacios

El incendio registrado en una vivienda próxima al CEIP Quiroga Palacios motivó el desalojo preventivo del alumnado y la intervención de los servicios de emergencia Europa Press

Efectivos de los bomberos, además de agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, se han movilizado ante un incendio que ha afectado a una vivienda ubicada en el barrio de Conxo, en Santiago de Compostela, y que ha obligado a desalojar un colegio próximo, el Cardeal Quiroga Palacios.

En todo caso, no había nadie en el interior de la vivienda y no ha habido heridos.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes municipales y también del servicio autonómico de emergencias del 112, que indicaron que fueron las numerosas las personas que llamaron para dar el aviso del fuego. Hasta el punto se ha desplazado el director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva.

Hasta el lugar también ha acudido la segunda teniente de alcaldesa y responsable de Educación del gobierno local, Míriam Louzao, con la intención, además, de visitar a los niños que tuvieron que ser desalojados de su centro educativo.

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Las familias, según fuentes consultadas por Europa Press, fueron avisadas para que recogieran a los niños cuando les fuera posible. Realizadas las mediciones, se ha constatado que no se reanudarán las clases ni podrán hacer uso este miércoles del comedor. Los niños, en todo caso, son atendidos por el equipo docente y también está pendiente el del servicio de comedor.

Vivienda ocupada

Además, aunque continúan las tareas en el punto, el incendio registrado en esta vivienda --que estaba ocupada, factor del que alertaron también varios particulares de los que llamaron al 112-- ubicada junto al pabellón Quiroga Palacios, se da por controlado.

El incendio se produjo en el patio de atrás de la vivienda y los bomberos han actuado con mangueras y una grúa para las tareas de extinción. La expectación a causa del incendio provocó que varios vecinos acudiesen también al lugar.