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Santiago de Compostela

Ryanair respalda a la CNMC y pide reducir las tasas aeroportuarias en España hasta un 22% en 2031

El debate sobre las tasas aeroportuarias afecta al conjunto de la red de Aena, incluido el aeropuerto de Santiago de Compostela, donde Ryanair operó en el pasado y suspendió conexiones con Vigo

Agencias
03/06/2026 19:00
La CNMC ha propuesto una revisión de las tasas aeroportuarias en el periodo 2027-2031 dentro del sistema de regulación de Aena para los aeropuertos españoles
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Ryanair ha celebrado la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre reducir un 0,59% anual las tasas aeroportuarias entre 2027 y 2031, frente a la subida del 3,82% planteada por Aena, pidiendo al Gobierno español que no solo aplique esta recomendación del organismo regulador, sino que considere seriamente la propuesta presentada por las aerolíneas, que demuestra que "las tasas aeroportuarias podrían reducirse en un 22% para 2031".

El conflicto por las tasas ha afectado a la relación de la compañía con la comunidad gallega, donde en su día decidió cerrar la base operativa que tenía en Santiago y suspender las conexiones con origen y destino Vigo.

En un comunicado, la aerolínea irlandesa considera que esta conclusión de la CNMC confirma que el "monopolio" de Aena puede reducir las tasas aeroportuarias al tiempo que invierte en la expansión eficiente de los aeropuertos españoles.

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Además, ha vuelto a defender que unas tasas aeroportuarias más bajas serán "clave" para atraer inversión de las aerolíneas, estimular el crecimiento del tráfico, mejorar la conectividad y maximizar los beneficios económicos de estas infraestructuras mejoradas para las comunidades locales y la economía española.

En este punto, ha asegurado que, tras la pandemia, la compañía registró un crecimiento del tráfico del 33% impulsado por la reducción de las tasas aeroportuarias, por lo que considera que una rebaja de estos costes en España tendría un efecto positivo.

Asimismo, desde la aerolínea sostienen que si el Gobierno aplica las recomendaciones de la CNMC y logra una reducción significativa de las tasas, podrá aprovechar la incorporación prevista de 300 nuevos aviones Boeing 737 MAX-10 durante los próximos siete años para recuperar la capacidad que, a su juicio, se ha perdido en España en los últimos 18 meses.

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Junto a Ryanair, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) también reaccionó al informe de la CNMC, demandando al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que respete el criterio del supervisor independiente y que apruebe el próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) del quinquenio 2027-2031 con bajadas en las tarifas.

La CNMC ha revisado al alza las previsiones de tráfico aéreo en España y ha planteado un incremento del 2,2% del tráfico de aviones y una estimación de 366,7 millones de pasajeros en 2031, mientras las cifras de Aena prevén un aumento del tráfico del 1,3% y 346,7 millones de pasajeros.

Igualmente, ha propuesto reducir los gastos de explotación y ha recomendado disminuir el coste de capital, lo que para ALA certifica que las estimaciones del gestor aeroportuario español requieren de correcciones.

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