La Real Academia Galega de Belas Artes defiende que la dirección del CGAC requiere un perfil de “altísima especialización”

La Real Academia Galega de Belas Artes aprobó un comunicado en el que destaca el papel del CGAC como referente del arte contemporáneo gallego Xunta

La Real Academia Galega de Belas Artes ha emitido este miércoles un comunicado en el que subrayan la "importancia estratégica" del CGAC y consideran que su dirección "requiere de un perfil de altísima especialización".

Tal y como recoge el texto remitido a la Consellería de Cultura, que se desprende de una sesión ordinaria del plenario celebrada el pasado 30 de mayo, la Real Academia manifiesta su "máximo respeto institucional y compromiso con el CGAC" como "buque insignia que es del arte contemporáneo gallego".

"Precisamente por la relevancia estratégica de este centro, consideramos que su dirección requiere un perfil de altísima especialización, acreditada experiencia en la gestión de museos de arte contemporáneo y un proyecto curricular firmemente alineado con los retos del sector", recogen.

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La Real Academia de Belas Artes defiende que el acceso a la dirección "de los grandes contenedores culturales", como el CGAC, "debe regirse estrictamente por los principios de mérito y capacidad, siguiendo los manuales de buenas prácticas vigentes", y recuerdan que la Xunta de Galicia "tiene la competencia exclusiva para la elección de la persona responsable de la dirección del CGAC, a partir de los principios de mérito y capacidad sobre los que se fundamenta el acceso a todo empleado público, dentro de la legalidad vigente, segundo lo cual esta elección debería desarrollarse sin ningún tipo de restricción".

La Real Academia, que insta a no olvidar "su condición de órgano consultivo de la Xunta", continuará "trabajando de manera constructiva, pero también vigilante, para asegurar que las políticas culturales del entorno respondan a los más altos estándares de calidad y profesionalidad".