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Santiago de Compostela

Profesorado de Dibujo Técnico pide la dimisión de los responsables de la PAU por “múltiples errores” en el examen

Denuncian fallos, correcciones durante la prueba y desigualdad entre alumnos

Ep
03/06/2026 19:43
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 02/06/2026.- Más de trece mil estudiantes gallegos se enfrentan desde esta mañana a las pruebas de la PAU convocados por la Comisión Interuniversitaria de Galicia "CIUG" en los siete campus de las universidades gallegas. EFE/Xoán Rey
Los docentes han exigido la dimisión inmediata del grupo de trabajo y de su director
EFE
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Profesorado de Dibujo Técnico de diversos centros educativos de Galicia ha presentado una reclamación formal ante la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) para pedir la dimisión de los responsables de la prueba de Dibujo Técnico de la PAU 2026 ante la existencia de "múltiples errores" en los enunciados del examen.

En el documento, los docentes han exigido la dimisión inmediata del grupo de trabajo y de su director, al considerar que el equipo "no está a la altura de las circunstancias" tras "múltiples incidencias detectadas".

Según han subrayado, el examen estuvo marcado por la existencia de "múltiples errores" en los enunciados que obligaron a realizar rectificaciones constantes, interrumpiendo el trabajo del alumnado y generando una situación de "confusión e inseguridad".

ZARAGOZA (ESPAÑA), 02/06/2026.- Los estudiantes se preparan para comenzar el exámen de la PAU en la sede de la Facultad de Zaragoza este martes. Los estudiantes de catorce comunidades inician este martes los exámenes de la prueba de acceso a la universidad (PAU) y se suman a los casi 43.000 alumnos madrileños que iniciaron las pruebas este lunes y que se extenderán hasta el jueves, dos días antes de la llegada del papa a Madrid. EFE/ Javier Cebollada

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"Las sucesivas aclaraciones y correcciones supusieron una pérdida de más de media hora para numerosos estudiantes que se vieron obligados a reiniciar ejercicios ya comenzados. Muchos de ellos ya habían iniciado los ejercicios y se vieron obligados a borrar, rectificar o reiniciar", han afeado.

Asimismo, los docentes han denunciado una "desigualdad de condiciones", ya que algunos alumnos abandonaron el aula antes de que se comunicaran todas las correcciones, mientras que en otros casos no se aclararon errores posteriores para no perjudicar a quienes ya se habían marchado.

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En concreto, el escrito detalla una lista de deficiencias que incluyen errores gráficos como la ausencia de líneas ocultas en ejercicios de perspectiva; el uso de escalas que conducían a valores decimales "inadecuados" para el nivel evaluado; una carga de trabajo "desproporcionada" para el tiempo disponible y "falta de claridad en la estructura de las opciones".

"El examen no identifica de manera suficientemente explícita las opciones que debe escoger el alumnado, obligándolo a interpretar la estructura de la prueba y aumentando la posibilidad de errores de elección dentro de un instante de elevada tensión", recogen los docentes en el escrito.

Diferencias según la lengua

Asimismo, se han referido al "perjuicio" sufrido por el alumnado que realizó la prueba en lengua gallega, quienes tuvieron que sustituir sus ejemplares ya iniciado el examen debido a diferencias de redacción entre las versiones lingüísticas.

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Ante lo que han definido como un "elevado nivel de ansiedad" para los estudiantes, el profesorado ha exigido a la CIUG la adopción de criterios extraordinarios de corrección y medidas compensatorias para que ningún alumno resulte perjudicado por estos "errores".

Finalmente, además de las dimisiones, han instado a que se abra una investigación interna para determinar responsabilidades y se revisen los protocolos de control de calidad para evitar que estos incidentes se repitan en futuras convocatorias.

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