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Santiago de Compostela

Presentación de 'Un formigueiro de mulleres' en el Ateneo de Santiago

La historiadora Natalia Jorge Pereira analizará el papel de las trapicheiras del Miño y su contribución a la economía de supervivencia en la frontera gallego-portuguesa

Redacción
03/06/2026 09:23
La autora de la obra, Natalia Jorge
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El Ateneo de Santiago acogerá este miércoles, a las 19.30 horas, la presentación del libro Un formigueiro de mulleres. As trapicheiras do Miño, de la historiadora Natalia Jorge Pereira.

El acto tendrá lugar en el Salón de Actos Isaac Díaz Pardo y contará también con la participación de Maricarmen Sánchez, historiadora del arte y miembro de la directiva de la entidad.

La publicación recupera la memoria de las mujeres que participaron en las actividades de contrabando y estraperlo en la frontera gallego-portuguesa durante la década de 1940, cuestionando la visión promovida por el franquismo y poniendo en valor su papel como forma de resistencia frente a las dictaduras de Franco y Salazar.

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A través de esta investigación, la autora reconstruye la vida cotidiana de las comunidades asentadas a ambos lados del río Miño en un contexto marcado por la pobreza, la represión y las relaciones transfronterizas, destacando el papel desempeñado por estas mujeres en la economía de supervivencia de la época.

Natalia Jorge Pereira es doctora en Historia Contemporánea por la Universidade de Santiago de Compostela y ha centrado gran parte de su trayectoria investigadora en el estudio de las dinámicas sociales y económicas de la denominada 'raia miñota'. Su trabajo ha sido reconocido con distintos galardones, entre ellos el Premio Xoana Torres de ensayo y divulgación por esta obra.

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