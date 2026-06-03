La CIUG corregirá con criterios flexibles la polémica pregunta de Historia de la PAU

Las instrucciones especificaban que socialismo y anarquismo podían aparecer como comentario de fuentes documentales y no como análisis comparativo, que fue como apareció EFE

El examen de Historia de España de la Prueba de Acceso de la Universidad (PAU) de Galicia se corregirá con "criterios flexibles" tras la polémica suscitada por una pregunta sobre comparar socialismo y anarquismo que, según las quejas de profesorado y alumnos, no se adecuaba a las instrucciones de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG).

Las instrucciones del blog del grupo de trabajo de Historia de España de la CIUG especificaban que socialismo y anarquismo podían aparecer en la pregunta número 3, a través de un comentario de fuentes documentales, pero en el examen se incluyó en la pregunta 2, que pedía un análisis comparativo.

"La comparativa tenía un propósito exclusivamente ideológico, aspecto central de ese tipo de preguntas, por lo que se consideraba adecuada para que el alumnado supiese resolverla sin dificultad", ha señalado este miércoles el citado grupo de trabajo en una nota aclaratoria a los medios de comunicación.

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Pese a esta explicación, el grupo asume "plenamente" la incidencia y ha detallado que se revisarán las instrucciones del blog para el próximo curso.

Para garantizar la "equidad", la pregunta se corregirá siguiendo "criterios flexibles", valorando el conocimiento del alumnado sobre ambos movimientos, "independientemente de que la respuesta adopte un formato comparativo estricto".

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"Ningún estudiante será perjudicado por la formulación de la pregunta", ha asegurado el grupo de trabajo, que ha agradecido al profesorado su "comprensión" y ha lamentado las "molestias ocasionadas".

Por último, se ha comprometido a "reforzar" los procedimientos de revisión para evitar que una situación similar pueda repetirse.