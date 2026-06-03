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Santiago de Compostela

Fernando Cobo Gradín expone en Santiago su homenaje a la pizarra como herramienta de enseñanza

La muestra Pizarra y tizas, en Ámbito Cultural de El Corte Inglés, reúne diez obras inspiradas en los encerados de las clases de Zoología y su valor artístico y científico

Redacción
03/06/2026 15:31
Fernando Cobo en su exposición Pizarra y tizas
Fernando Cobo en su exposición Pizarra y tizas
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La Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Santiago acoge desde hoy la exposición Pizarra y tizas, del artista Fernando Cobo Gradín, doctor en Biología y catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, que podrá visitarse hasta el próximo 30 de junio en horario de 10:00 a 22:00 horas, de lunes a sábado.

La muestra propone un recorrido artístico que recupera una práctica pedagógica hoy prácticamente desaparecida: el uso de la pizarra y las tizas de colores en la enseñanza de la Zoología en las universidades europeas. A través de diez acrílicos sobre lienzo, el artista recrea el estado final de los encerados tras una clase magistral, donde esquemas, anotaciones y huellas del borrado se transforman en composiciones de gran equilibrio visual, en las que conviven el gesto espontáneo y el rigor científico.

La autora de la obra, Natalia Jorge

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Este proyecto rinde homenaje a un lenguaje visual nacido en el aula, caracterizado por la síntesis formal, la organización estructural y una economía cromática que con el tiempo adquirió un valor estético propio. En un contexto marcado por la incorporación de tecnologías digitales en la enseñanza, la exposición invita a reflexionar sobre cómo estos cambios han transformado no solo la forma de transmitir conocimiento, sino también la manera de aprender y de pensar.

Las obras, situadas entre la figuración y la abstracción, se inscriben en una trayectoria en la que arte y ciencia discurren de forma paralela.

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Fernando Cobo Gradín desarrolla una amplia producción centrada en la fotografía, el dibujo científico y la ilustración de publicaciones de divulgación sobre el medio natural, ámbitos estrechamente vinculados a su labor docente e investigadora.

Miembro del colectivo Galeoska (Galegos coa Arte), el artista ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas y ha sido reconocido, entre otros galardones, con el Primer Premio de Pintura 2023 de la “Asociación Galega das Artes”.

Asimismo, y en sintonía con las conmemoraciones del Día Mundial del Medio Ambiente y del Día Mundial de los Océanos, la exposición incorpora la representación de diversos grupos zoológicos, muchos de ellos vinculados al ámbito marino, subrayando la importancia del conocimiento científico como base para la comprensión y conservación de la biodiversidad.

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