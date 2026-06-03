Escolares de Dodro y Santiago, premiados en el concurso gallego sobre donación de órganos

Xiana Gontad Eitor, del CPI Eusebio Lorenzo Baleirón de Dodro recibe el primer premio Cedida

Los escolares de Dodro y Santiago de Compostela figuran entre los premiados de la octava edición del concurso gallego de carteles sobre donación y trasplantes de órganos, promovido por la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (Ados).

En la categoría de 5º y 6º de Primaria, el primer premio fue para Xiana Gontad Eitor, del CPI Eusebio Lorenzo Baleirón de Dodro, por el cartel Anímate a doar e vivirás a foliada da vida. El segundo galardón recayó en Jhean Carlos Rondón Vergara, del CEIP Plurilingüe de Vite de Santiago, por la obra Un agasallo de corazón. Doa.

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La entrega de premios se celebró este miércoles en la Consellería de Sanidade, coincidiendo con el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. Durante el acto, la Xunta destacó el compromiso de los más de 6.000 participantes que han tomado parte en las distintas ediciones de los concursos de carteles y cortometrajes impulsados por Ados.

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En la edición de este año participaron 230 estudiantes de 119 centros educativos en la modalidad de carteles, mientras que el certamen de cortometrajes reunió 25 trabajos elaborados por 62 alumnos de distintos puntos de Galicia.

La secretaria xeral técnica de la Consellería de Sanidade, Natalia Lobato, puso en valor el creciente grado de concienciación de los escolares gallegos sobre la importancia de la donación de órganos y destacó las cifras históricas registradas en Galicia durante el pasado año, con 429 trasplantes y 143 donantes. Actualmente, cerca de 130.000 gallegos disponen de tarjeta de donante.