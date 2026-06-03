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Santiago de Compostela

El PSdeG cuestiona la gestión del Pacto polo Rural por el bajo nivel de ejecución de los proyectos

Los socialistas advierten de retrasos en inversiones y en los compromisos de abastecimiento y saneamiento en las parroquias de Santiago

Redacción
03/06/2026 21:38
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Los concejales socialistas Marta Abal y Gumersindo Guinarte
PSOE Santiago
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El grupo municipal socialista cuestionó hoy al gobierno de Goretti Sanmartín por la gestión del Pacto por el Rural y por el bajo nivel de ejecución de las inversiones comprometidas para las parroquias compostelanas.

La concejala socialista Marta Abal advirtió de que los datos facilitados por el ejecutivo local en el último Consejo Municipal del Medio Rural no avalan las afirmaciones realizadas por la alcaldesa sobre la existencia de más de 8 millones de euros en proyectos ejecutados o en marcha

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Según indicó, un análisis detallado de la documentación trasladada por el gobierno muestra que una parte muy importante de esa cuantía corresponde a actuaciones que aún no han iniciado su tramitación.

“O que vemos é que o Goberno municipal nin cumpre con rigor o Pacto polo Rural nin informa con rigorosidade do seu cumprimento”, afirmó Abal, que también puso el foco en la falta de transparencia del ejecutivo local.

La edil recordó que a día de hoy sigue sin estar formulada la liquidación del presupuesto de 2025, pese a que debía estar disponible antes del 31 de marzo de este año, una situación que dificulta comprobar con exactitud el nivel real de ejecución de las inversiones anunciadas.

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Según explicó, de los más de 8 millones de euros que el gobierno atribuye al cumplimiento del pacto, apenas algo más de 3 millones aparecen efectivamente ejecutados

El resto corresponde mayoritariamente a actuaciones previstas para 2026, muchas de ellas sin licitar y sin garantías de que puedan ejecutarse dentro de los plazos comprometidos.

La concejala socialista advirtió de que “dificilmente se poderán executar en 2026 proxectos dos que a día de hoxe nin sequera coñecemos a súa licitación”. Para Abal, el Gobierno municipal está mezclando obras ya ejecutadas, proyectos en licitación y actuaciones que aún no han iniciado su tramitación para trasladar una imagen irreal del cumplimiento del pacto. “Estamos ante un auténtico xogo de trileiros que impide coñecer cal é a situación real dos investimentos comprometidos co rural”, señaló.

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Como ejemplo de esta diferencia entre los anuncios y la realidad, la socialista se refirió también al protocolo firmado entre el Ayuntamiento y la Xunta en el marco de la ampliación del CHUS.

Según recordó, ese acuerdo incluía una aportación de 3 millones de euros para actuaciones de abastecimiento y saneamiento en las parroquias de Sabugueira, A Peregrina y San Xoán de Fecha.

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“A día de hoxe non hai ningunha obra executada nin licitada e nin sequera están rematados os proxectos”, lamentó, incidiendo en que se trata de una de las actuaciones más importantes comprometidas para mejorar servicios básicos en el rural compostelano.

Abal concluyó advirtiendo de que los principales problemas de las parroquias continúan sin resolverse pese a los anuncios realizados por el Gobierno municipal. “Tres anos despois do inicio do mandato, as parroquias compostelás seguen esperando polas actuacións que se lles prometeron. Menos propaganda e máis execución real é o que precisa o rural de Santiago”, remató.

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