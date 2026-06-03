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Santiago de Compostela

El investigador del Idis Mario Pérez-Sayáns participa en una campaña internacional contra el tabaco y la nicotina

El experto abordará en una sesión global el impacto del vapeo en la salud bucodental

Redacción
03/06/2026 16:54
El investigador del Idis Mario Perez Sayans
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El investigador del IDIS Mario Pérez-Sayáns, del grupo Patología Médico-Quirúrgica Oral y Maxilofacial (Orales), participa en la sesión inaugural de la campaña internacional 'Working Together to Stop Tobacco and Nicotin', una iniciativa global centrada en la prevención del consumo de tabaco y nicotina y en sus efectos sobre la salud.

El acto, de carácter online y gratuito, reunirá a más de 60 ponentes de más de 30 organizaciones científicas bajo la coordinación de la Fundación SEPA y la Red Europea para la Prevención del Tabaquismo.

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Pérez-Sayáns intervendrá con la ponencia 'Beyond Cigarettes: Decoding the Oral Impact of Vaping', en la que analizará el impacto del vapeo en la salud bucodental dentro de una sesión de la división europea de la Asociación Internacional de Investigación Dental, Oral y Craneofacial.

La campaña tiene como objetivo concienciar sobre la relación entre el consumo de tabaco, las nuevas formas de nicotina y la salud bucal, destacando el papel clave de la odontología en la prevención y el abandono del hábito.

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Los organizadores subrayan que la enfermedad periodontal no solo afecta a las encías, sino que puede tener implicaciones en la salud general, al igual que algunas enfermedades sistémicas influyen en su aparición y evolución.

Desde la organización se insiste en que las clínicas dentales pueden desempeñar un papel fundamental tanto en la prevención como en el apoyo a las personas que desean dejar el consumo de tabaco y nicotina.

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