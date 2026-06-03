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Santiago de Compostela

El conselleiro de Cultura vincula las críticas al nombramiento en el CGAC a que la directora “no es de la órbita nacionalista” y "es mujer"

López Campos defiende la legalidad del proceso y asegura que la elegida cumple todos los criterios, mientras el BNG denuncia “dedazo” y falta de autonomía en la institución

Agencias
03/06/2026 15:56
El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, defendió en el Parlamento gallego el nombramiento de la nueva directora del CGAC
El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, defendió en el Parlamento gallego el nombramiento de la nueva directora del CGAC
Xunta / Archivo
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El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha vinculado las críticas al nombramiento de la nueva directora del Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC), Eva López Tarrío, al hecho de que "no es de la órbita nacionalista, es una persona independiente y mujer".

Así lo ha trasladado este miércoles durante el pleno de la Cámara gallega en respuesta a una pregunta formulada por la diputada del BNG Mercedes Queixas, quien ha calificado de "indecente" el nombramiento de Tarrio y ha acusado al conselleiro de "mentir".

La parlamentaria del BNG ha calificado el proceso como un "dedazo" enmarcado en el 'modus operandi' del ADN del PP: "A de arbitrariedad, D desmantelamiento y N de nepotismo. Esto es un dedazo en toda regla", le ha afeado Mercedes Queixas, que se ha preguntado "qué gana" el Gobierno gallego cuando "el CGAC pierde en autonomía y prestigio" y ha acusado al PP de "diseñar una arquitectura jurídica a medida en la Xunta para blindar el control político".

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, comparece ante los medios tras la reunión semanal del Ejecutivo autonómico

Rueda defiende el nombramiento de Eva López Tarrío al frente del CGAC y atribuye las críticas a candidatos no seleccionados

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A ello ha respondido el conselleiro asegurado que es "falso y mentira" que el proceso no tuviese garantizada la libre concurrencia. Además, ha sostenido que "no cabe ninguna duda de que la persona elegida cumple con todos los criterios".

"Empiezo a tener la duda de que si el único problema que tiene esta persona es que no es de la órbita nacionalista, es una persona independiente, competente y, además, es una mujer", ha afirmado para asegurar que empieza a pesar que "el problema" que tiene el BNG es que "consideran que una mujer no está capacitada".

Además, ha acusado a los nacionalistas de no interesarse por el CGAC en "años" y solo acordarse del asunto cuando consideran que "hay lío" y "posibilidad de afilar el colmillo e intentar sacar rédito político en esta cuestión".

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