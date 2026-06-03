Correos dedica una colección de cuatro sellos a los símbolos más reconocibles del Camino de Santiago

La nueva colección filatélica de Correos está formada por cuatro sellos dedicados a los principales símbolos del Camino de Santiago Delegación do Goberno

Correos ha lanzado un total de cuatro sellos conmemorativos que representan los "símbolos universales y las etapas" del Camino de Santiago: la flecha amarilla, la concha de vieira, la Cruz de Santiago y las botas del peregrino.

En el acto de presentación, celebrado este miércoles en Santiago, ha participado el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, Nuria Lera; la familia del fallecido Elías Valiña, diseñador de la flecha amarilla; y el diseñador de la concha oficial del Camino de Santiago, Pedro García-Ramos.

La colección filatélica, que cuenta con una tirada inicial de 68.000 ejemplares de cada tarifa y está disponible en Correos, está dedicada a los símbolos más reconocibles del Camino de Santiago.

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El primero de los sellos, muestra la flecha amarilla, creada por Elías Valiña, que señala el recorrido a los peregrinos de las rutas jacobeas hacia Santiago.

El segundo reproduce la concha amarilla sobre fondo azul fue creada a finales de los 80 a petición del Consejo de Europa por el artista pedro García-Ramos. Así, las estrías de la concha hacen referencia a los trazados de las rutas jacobeas europeas y su confluencia en un punto ubicado al oeste: Santiago de Compostela.

La tercera de las estampas, reúne dos de los símbolos más representativos, al mostrar una concha de vieira y, sobre ella, la Cruz de Santiago. La cuarta emisión está dedicada a las botas de los peregrinos, símbolo de todas esas personas que recorren la ruta.

En el acto, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha remarcado que esto símbolos son "señas de identidad", por ello estos sellos son "muchísimo más que una emisión filatélica".

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"Son un homenaje al Camino de Santiago y, sobre todo, a las personas que lo hicieron posible. Un Camino que se fue construyendo paso a paso", ha remarcado Pedro Blanco.

A renglón seguido, ha apuntado que esta iniciativa contribuye a la difusión y a la proyección internacional del Camino de Santiago, al llevar una parte de Galicia y de España a otras partes del mundo.

Así, ha hecho referencia a que detrás de estos símbolos del Camino de Santiago están las personas que contribuyeron a construir una historia colectiva que "sigue viva gracias a los peregrinos, a los vecinos y a todas las personas que mantienen viva la experiencia jacobea".

Con estos cuatro 'Tusello', Correos invita a viajar mediante la filatelia, ya que cada uno tiene una tarifa distinta que permite llegar a cualquier destino. Las emisiones son en lotes de cinco de la misma tarifa.