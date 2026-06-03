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Santiago de Compostela

As Cancelas estrena “Abajo el Dado”, un juego de mesa gigante para toda la familia

La actividad se inaugura los días 5 y 6 de junio con premios para los ganadores y permanecerá disponible durante los próximos meses

Redacción
03/06/2026 09:17
El juego ya colocado en el suelo del centro comercial
El juego ya colocado en el suelo del centro comercial
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El Centro Comercial As Cancelas pondrá en marcha este verano “Abajo el Dado”, una propuesta lúdica que transforma parte de sus instalaciones en un tablero de juego a escala real. La actividad se estrenará los días 5 y 6 de junio, entre las 16:00 y las 20:00 horas, y permanecerá disponible durante los próximos meses.

La iniciativa reproduce el funcionamiento de un tradicional juego de mesa, permitiendo que entre dos y seis participantes compitan avanzando por distintas casillas y superando pruebas de habilidad, azar y entretenimiento. Durante las jornadas inaugurales, quienes consigan ganar las partidas recibirán un flotador de verano como premio.

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Entre los retos previstos figuran pruebas como el salto de rana, contar un chiste, cantar, superar un twister o enfrentarse a distintas penalizaciones y ventajas que pueden modificar el desarrollo de la partida. Además, los jugadores podrán conseguir pases VIP y, en determinadas situaciones, disputar una lucha de pulgares para conservar su posición en el tablero.

Desde As Cancelas explican que esta acción forma parte de su programación estival y busca convertir el centro comercial en un espacio de ocio y encuentro para todos los públicos, complementando la actividad comercial con experiencias participativas y de entretenimiento.

Con esta propuesta, el complejo compostelano da inicio a su calendario de actividades para el verano, dirigido especialmente a familias, grupos de amigos y visitantes que buscan alternativas de ocio durante la temporada estival.

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