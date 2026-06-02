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Santiago de Compostela

Ucin Santiago propone un plan integral para reforzar la seguridad ciudadana

El partido apuesta por más presencia policial, videovigilancia y medidas para mejorar la convivencia en los barrios

Redacción
02/06/2026 17:49
El coordinador de UCIN en Santiago, Diego Adrián Mallo Cao
El coordinador de UCIN en Santiago, Diego Adrián Mallo Cao
UCIN
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El coordinador local de Ucin Santiago, Diego Adrián Mallo, presentó este martes un Plan Integral de Seguridad Ciudadana con el que la formación pretende reforzar la convivencia y responder a las preocupaciones vecinales relacionadas con la inseguridad en distintos puntos de la ciudad.

La propuesta llega después de los últimos episodios de violencia, altercados, tráfico de drogas, ocupaciones conflictivas y actos vandálicos registrados en algunos barrios compostelanos. 

Desde UCIN consideran que esta situación exige una respuesta decidida por parte de las administraciones para recuperar la tranquilidad en los espacios públicos.

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Entre las medidas planteadas figura el incremento progresivo de efectivos de la Policía Local, la creación de una Unidad de Intervención Rápida para actuar en situaciones de conflicto y emergencia, así como la instalación de cámaras de videovigilancia en zonas consideradas especialmente sensibles.

El plan también contempla mejoras en la iluminación pública de calles, parques y áreas con problemas de seguridad, el refuerzo de la coordinación entre Policía Local, Policía Nacional y asociaciones vecinales, además de la puesta en marcha de un programa específico contra los narcopisos y los puntos de venta de drogas.

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La formación propone además recuperar espacios públicos degradados para evitar actividades ilícitas, crear la figura del Agente Cívico Municipal para labores de prevención y mediación, aumentar las plazas de Policía Local y Bomberos durante los próximos años y habilitar una vía directa de comunicación con la ciudadanía para trasladar incidencias.

Entre las iniciativas recogidas en el documento figura también la apertura de expedientes sancionadores y la solicitud de cierre temporal de aquellos establecimientos que generen de forma reiterada problemas de convivencia, inseguridad o alteraciones del orden público y que desatiendan los requerimientos municipales.

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Según explicó Diego Adrián Mallo, el objetivo es que Santiago vuelva a ser una ciudad “tranquila y segura para todos”, defendiendo que la seguridad ciudadana constituye una obligación de cualquier administración pública y no una cuestión ideológica. Desde UCIN aseguran que continuarán recogiendo propuestas vecinales para incorporar nuevas medidas al plan.

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