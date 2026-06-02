Ucin Santiago propone un plan integral para reforzar la seguridad ciudadana

El coordinador de UCIN en Santiago, Diego Adrián Mallo Cao UCIN

El coordinador local de Ucin Santiago, Diego Adrián Mallo, presentó este martes un Plan Integral de Seguridad Ciudadana con el que la formación pretende reforzar la convivencia y responder a las preocupaciones vecinales relacionadas con la inseguridad en distintos puntos de la ciudad.

La propuesta llega después de los últimos episodios de violencia, altercados, tráfico de drogas, ocupaciones conflictivas y actos vandálicos registrados en algunos barrios compostelanos.

Desde UCIN consideran que esta situación exige una respuesta decidida por parte de las administraciones para recuperar la tranquilidad en los espacios públicos.

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Entre las medidas planteadas figura el incremento progresivo de efectivos de la Policía Local, la creación de una Unidad de Intervención Rápida para actuar en situaciones de conflicto y emergencia, así como la instalación de cámaras de videovigilancia en zonas consideradas especialmente sensibles.

El plan también contempla mejoras en la iluminación pública de calles, parques y áreas con problemas de seguridad, el refuerzo de la coordinación entre Policía Local, Policía Nacional y asociaciones vecinales, además de la puesta en marcha de un programa específico contra los narcopisos y los puntos de venta de drogas.

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La formación propone además recuperar espacios públicos degradados para evitar actividades ilícitas, crear la figura del Agente Cívico Municipal para labores de prevención y mediación, aumentar las plazas de Policía Local y Bomberos durante los próximos años y habilitar una vía directa de comunicación con la ciudadanía para trasladar incidencias.

Entre las iniciativas recogidas en el documento figura también la apertura de expedientes sancionadores y la solicitud de cierre temporal de aquellos establecimientos que generen de forma reiterada problemas de convivencia, inseguridad o alteraciones del orden público y que desatiendan los requerimientos municipales.

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Según explicó Diego Adrián Mallo, el objetivo es que Santiago vuelva a ser una ciudad “tranquila y segura para todos”, defendiendo que la seguridad ciudadana constituye una obligación de cualquier administración pública y no una cuestión ideológica. Desde UCIN aseguran que continuarán recogiendo propuestas vecinales para incorporar nuevas medidas al plan.